Farrukhabad Kannauj News: पैलानी दक्षिण पहुंचे एसडीएम, नाव की दरकार
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद के एसडीएम अभिषेक वर्मा पैलानी दक्षिण में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों ने पानी और शौचालय की कमी की समस्याएं बताई। एसडीएम ने राहत कार्यों के लिए नावें और पानी का टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अधिकारी संवेदनशीलता से राहत कार्यों का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किए गए।
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद, संवाददाता।कायमगंज के एसडीएम अभिषेक वर्मा पैलानी दक्षिण के हालात का जायजा लेने पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्यायें जानी और राहत व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि बाढ़ के कारण गांव में पानी का संकट गहरा गया है। अस्थायी शौचालय और आवागमन के लिए नावों की पर्याप्त व्यवस्था की जाये जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। एसडीएम ने प्रधान जुबैर खान को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होने एक पानी का टैंकर, एक अस्थायी शौचालय और गांव के लिए तीन नावें उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिये। लेखपाल पंकज सिंह को गांव में राहत कार्य को निगरानी के निर्देश दिये।
एसडीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सुविधा का राजस्व कर्मी लेखयाल ध्यान रखें। अधिकारियों को राहत कार्यो को पूरी संवेदनशीलता के साथ कराने के निर्देश दिये।
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