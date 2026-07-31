Farrukhabad Kannauj News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही पानी में डूबीं परकोपाइन

Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद, संवाददाता।पैलानी दक्षिण से ढाईघाट तक बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई विभाग की 6.85 करोड़ की परियोजना सवालों के घेरे में आ गयी है। जलस्तर बढ़ते ही परियोजना की हकीकत सामने आ गयी। शुक्रवार को जब गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा तो परकोपाइन पानी में डूब गयी । बोरियों के पास ही तेजी के साथ कटान चल रहा है। इससे ग्रामीण भयभीत हैं। नौ अप्रैल को सिंचाई विभाग की ओर से परियोजना के लिए काम शुरू कराया गया था। इस पर 685.63 लाख रुपये की लागत निर्धारित थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस परियोजना से बाढ़ से खतरा टलेगा मगर अभी गंगा चेतावनी बिंदु के पार नहीं पहुंची है और परकोपाइन बेअसर दिखायी देने लगी है।