Farrukhabad Kannauj News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही पानी में डूबीं परकोपाइन

Farrukhabad Kannauj News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही पानी में डूबीं परकोपाइन
Farrukhabad Kannauj News: इस परियोजना से बाढ़ से खतरा टलेगा मगर अभी गंगा चेतावनी बिंदु के पार नहंी पहुंची है और परकोपाइन बेअसर दिखायी देने लगी है। पैलानी दक्षिण में बोरियों के
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद, संवाददाता।पैलानी दक्षिण से ढाईघाट तक बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई विभाग की 6.85 करोड़ की परियोजना सवालों के घेरे में आ गयी है। जलस्तर बढ़ते ही परियोजना की हकीकत सामने आ गयी। शुक्रवार को जब गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा तो परकोपाइन पानी में डूब गयी । बोरियों के पास ही तेजी के साथ कटान चल रहा है। इससे ग्रामीण भयभीत हैं। नौ अप्रैल को सिंचाई विभाग की ओर से परियोजना के लिए काम शुरू कराया गया था। इस पर 685.63 लाख रुपये की लागत निर्धारित थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस परियोजना से बाढ़ से खतरा टलेगा मगर अभी गंगा चेतावनी बिंदु के पार नहीं पहुंची है और परकोपाइन बेअसर दिखायी देने लगी है।
गंगा का जलस्तर बढ़ते ही पानी में डूब गयीं परकोपाइन
पैलानी दक्षिण में बोरियों के पास ही गंगा मिट्टी तेजी के साथ काटने लगी है। समेचीपुर चितार में नसरूद्दीन ने जेसीबी की मदद से पानी को रोकने के लिए सड़क पर मिट्टी डालकर रोक लगाने का काम शुरू किया। इस गांव में बाढ़ का सबसे अधिक खतरा है। ग्रामीण काफी चिंतित है। नसरूद्दीन ने बताया कि प्रशासनिक सहायता के इंतजार के बजाय अपने निजी खर्च पर जेसीबी लगायी है। पंचायतघर के सामने से लेकर अख्तर नवाज के मकान तक सड़क पर मिट्टी डलवाकर पानी को रोकने का कार्य शुरू किया गया।
6.85 करोड़ की बाढ़ सुरक्षात्मक परियोजना सवालों के घेरे में
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