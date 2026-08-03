Farrukhabad Kannauj News: राजेपुर में 26, शमसाबाद में 10 विद्यालय बाढ़ आने से बंद

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में बाढ़ के कहर से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। राजेपुर ब्लाक के 26 विद्यालय बंद हुए हैं। सभी प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ के चलते 12 गांवों की बिजली भी बंद हो गई थी। ग्रामीण सतर्क हो गए हैं क्योंकि गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है।

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।जनपद में बाढ़ का कहर बरपने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। राजेपुर ब्लाक के सर्वाधिक 26 विद्यालय बाढ़ से बंद हो गये हैं। इन विद्यालयों के अध्यापकों को दूसरे विद्यालय से अटेच कर दिया गया है। प्राइमरी व उप्रा विद्यालय भुड़िया भेड़ा, अंबरपुर, मड़ैया तौफीक, रामपुर जोगराजपुर, किराचन, माखन नगला, फकरपुर, नगला पंचम, धनी नगला, खुशाली नगला, राजाराम की मडैया, मंझा की मड़ैया, नगला दुर्गू, सुंदरपुर, जसूपुर गढ़िया, पट्टी भरखा, तीसराम की मड़ैया, ईमादपुर पमारान, कुसमापुर, उदयपुर, कंचनपुर, सबलपुर के विद्यालय बाढ़ से बंद कर दिये गये हैं। इसी तरह से शमसाबाद ब्लाक में परिषदीय विद्यालय समेचीपुर चितार, चंपतपुर, मकसूदपुर पट्टी, कटरी तौफीक, बेहटा बल्लू, जटपुरा कैलियाई, रूपपुर मंगलीपुर और भगवानपुर, बढ़पुर ब्लाक में कटरी धर्मपुर, धर्मपुर, गुचलियाई और वीरसहाय की मड़ैया परिषदीय विद्यालय को बाढ़ के चलते बंद कर दिया गया है। इनके अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों से संबद्ध किया गया है。

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीमें लगीं अमृतपुर, संवाददाता।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड रेस्पांस टीमें लगा दी गयी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर की यह टीमें प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखेंगी जिससे कि किसी तरह का संक्रामक रोग फैलने न पाये। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है वह बाढ़ राहत मेडिकल कैंप करेगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का यह समय रहेगा। आरबीएसके टीम सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल विजिट करने के बाद मेडिकल कैंप करेगी。

बाढ़ से बिजली को झटका, 12 गांव की बिजली बंद अमृतपुर।बाढ़ से बिजली को भी जोर का झटका लगा है। अमृतपुर तहसील के करनपुर फीडर के 12 गांव की बिजली सप्लाई एहतियातन बंद कर दी गयी है। इन गांव में रामप्रसाद नगला, कालिकागंज, माखन नगला, करनपुरघाट, कुड़री सारंगपुर, फकरपुर, फकरपुर द्वितीय, मंझा, करनपुर मंझा, राधे राधे पंप, कलेक्टरगंज, नगलाहूशा मडै़या गांव शामिल हैं।

गंगा के पानी की गांव में दस्तक, ग्रामीण हुये चौकन्ने शमसाबाद।गंगा का पानी जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे रूपपुर मंगलीपुर, मकसूदपुर पट्टी, कटरी तौफीक्स, समेचीपुर चितार, भगवानपुर, उलियापुर, चंपतपुर, अचानकपुर, गढ़िया हैवतपुर, ढाईघाट, साधौसराय, कासिमपुर और कमथरी गांव में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी पानी ग्रामीणों के घरों के अंदर तक नहंी पहंुचा है जिस तरह से पानी पहुंचा है उसको लेकर ग्रामीण चौकन्ने हो गये हैं।

मुख्य रास्तों पर पानी के बीच निकलने की मजबूरी शमसाबाद, संवाददाता।स्टेट हाईवे पर जो रोड चौरा गांव के सामने से शाहजहांपुर के लिए जाता है उस पर भी गंगा का पानी पहुंच गया है। हालांकि अभी लोग आराम से निकल रहे हैं लेकिन जलस्तर बढ़ा तो दिक्कतें होंगी। इसके अलावा गढ़िया हैवतपुर से अचानकपुर मार्ग पर घुटनों तक पानी चल रहा है। इससे लोगों का आना जाना मुश्किल में हो गया है। ग्रामीण ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से निकल रहे हैं। चंपतपुर से उलियापुर और गढ़िया हैवतपुर के रोड पर भी पानी चल रहा है। तेज बहाव के चलते निकलना मुश्किल हो रहा है। झौआ से कटरी तौफीकपुर रोड और रूपपुर मंगलीपुर रोड पर भी गंगा पानी चलने लगा है। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन मेें दिक्कतें होने लगी हैं। झौआ से मकसूदपुर पट्टी रोड पर भी पानी है। पानी आने के कारण मकसूदपुर पट्टी के स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच पाये।

दो दर्जन संपर्क मार्गो पर पानी की दस्तक अमृतपुर।गंगापार के लोग भी गंगा के बढ़ते जलस्तर से अलर्ट हो गये हैं। मंझा की मड़ैया जाने वाले संपर्क मार्ग पर पानी चलने लगा है। यही स्थिति दौलतपुर चकई जाने वाले संपर्क मार्ग की है। कुबेरपुर कुतलूपुर, फकरपुर, कुसमापुर, तीसराम की मड़ैया, आशा की मड़ैया, उदयपुर, लायकपुर, गौटिया, सबलपुर, तौफीक, कंचनपुर, भुड़िया भेड़ा, हरिहरपुर के संपर्क मार्ग पर पानी पहुंच गया है। हाालंकि अभी लोग इधर से निकल रहे हैं। सबलपुर के अस्पताल में भी पानी पहुंच गया है।

स्टीमर लगाकर तुड़वायी जा रही फसल अमृतपुर।तौफीक गांव के सर्वेश और लल्लू ने गंगा कटरी में साठ बीघा में कुम्हेड़े की खेती की। अब जब फसल तैयार हुयी तो ऐसे में गंगा में बाढ़ आ गयी। इसको देखकर किसान परेशान हो गये। पांचालघाट से दो स्टीमर किराये पर मंगवाकर फसल तुड़वाने का काम किया जा रहा है। तीन किलोमीटर की परिधि में पानी से निकलकर फसल तोड़कर लायी जा रही है। गांव के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं।

बाढ़ चौकी पर पहली बार लगा वायरलैस सेट अमृतपुर।

अमृतपुर तहसील में बाढ़ चौकी बनी हुयी है। इस पर कर्मचारियों की डयूटी लगायी गयी है। यहां पर वायरलैस सेट भी पहली बार लगाया गया है। एसडीएम और तहसीलदार गंगापार क्षेत्र में बढ़े हुये जलस्तर को लेकर पूरी तरह अलर्ट हैं। राजस्व टीमें भी अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं जिससे कि लोगों को कहीं कोई दिक्कत न हो सके। जरूरत और मांग के हिसाब से मोटर वोट और नाव भी लगायी गयी है।

बाढ़ शरणालयों में पहुंचे पीड़ित परिवार फर्रुखाबाद, संवाददाता।

तहसील सदर के कटरी धर्मपुर, कटरी भीमपुर और बिलावलपुर की ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ रहे हैं। एसडीएम संजय सिंह ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित मुख्य रोड पर पानी पहुंच गया है। अभी पानी गांव के अंदर नहीं पहुंचा है। कुछ मकान जो आवादी से बाहर थे उनके घरों में पानी पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि बिलावलपुर में एक बैठक की गयी है जिसमें राजस्व टीम भी मौजूद रही । इसमें ग्रामीणों को बाढ़ से सचेत रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। रहमानिया स्कूल में 17 परिवार के 98 लोग पहुंच गये हैं जहां इन्हें खाना दिया जा रहा है। साफ सफाई के यहां पर्याप्त इंतजाम हैं। अर्रापहाड़पुर की मंडी में रहने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। जो लोग पहुंचे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एसडीए का कहना है कि टीमें बराबर क्षेत्र पर नजर रखे हुये हैं। प्रधानों से भी सहयोग के लिए कह दिया गया है। उनके भी ट्रैक्टर तैयार हैं।