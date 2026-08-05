Farrukhabad Kannauj News: बाढ़ के पानी से 60 स्कूल बंद
Farrukhabad Kannauj News: किए गए थे। परिषदीय स्कूलों में कहीं पानी भर गया है तो स्कूलों तक जाने वाले रास्तों पर पानी भरा है। बाढ़ का पानी परिषदीय स्कूलों को भी प्रभावित कर रहा
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। सोमवार तक बाढ़ से 40 स्कूल बंद किए गए थे। परिषदीय स्कूलों में कहीं पानी भर गया है तो स्कूलों तक जाने वाले रास्तों पर पानी भरा है। सोमवार को राजेपुर क्षेत्र में 26 स्कूल बंद किए गए थे। अब इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। मंगलवार को अवकाश होने के कारण इसकी विधिवत सूचना नहीं बनाई नहीं जा सकी खंड शिक्षाधिकारी का कहना है कि मंगलवार तक पानी बढ़ने से लगभग 35 से 37 स्कूल प्रभावित है। शमसाबाद क्षेत्र की बात की जाए तो सोमवार तक इस क्षेत्र में 10 स्कूल बंद किए गए थे।
मंगलवार को इनकी संख्या 15 से 16 होने का अनुमान है। बढ़पुर क्षेत्र में आधा दर्जन के आसपास स्कूल बंद हुए हैं। जिन स्कूलों को बंद कराया गया है उन स्कूलों के शिक्षक स्टाफ को दूसरे स्कूलों में संबद्ध किया गया है।
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