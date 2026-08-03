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Farrukhabad Kannauj News: संपर्क मार्ग से आवागमन कठिन, बच्चों की पढ़ाई बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद की ग्राम पंचायत नगला खैम रैंगाई में बाढ़ और कटान के कारण तीन मजरे मुख्य मार्ग से कट गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती और बीमारों के इलाज में कठिनाई आ रही है। ग्रामीणों ने डीएम से संपर्क मार्ग और पुलिया निर्माण की मांग की है।

Farrukhabad Kannauj News: संपर्क मार्ग से आवागमन कठिन, बच्चों की पढ़ाई बाधित

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।कमालगंज की ग्राम पंचायत नगला खैम रैंगाई के तीन मजरे बाढ़ और कटान से मुख्य मार्ग से कट गये है। रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती और बीमारों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं । इसको लेकर भारतीय कृषक दल के जिलाध्यक्ष देवचंद्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम से तीन मजरों में संपर्क मार्ग और पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि नगला खेम रैंगाई के अधिकांश हिस्से बाढ़ और बरसात से प्रभावित होकर कटान की स्थिति में हैं। पंचायत के मजरे पृथ्वीपुर,मेहंदिया और फतेह नगला में वर्तमान में संपक मार्ग से आवागमन संभव नहीं है।

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परिषदीय विद्यालय से लेकर शिवजी के मंदिर तक और नगला खेम रैगाई में शमसेर के घर तक पूरा रास्ता कटा है।

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