Farrukhabad Kannauj News: संपर्क मार्ग से आवागमन कठिन, बच्चों की पढ़ाई बाधित

Farrukhabad Kannauj News: संपर्क मार्ग से आवागमन कठिन, बच्चों की पढ़ाई बाधित
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद की ग्राम पंचायत नगला खैम रैंगाई में बाढ़ और कटान के कारण तीन मजरे मुख्य मार्ग से कट गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती और बीमारों के इलाज में कठिनाई आ रही है। ग्रामीणों ने डीएम से संपर्क मार्ग और पुलिया निर्माण की मांग की है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।कमालगंज की ग्राम पंचायत नगला खैम रैंगाई के तीन मजरे बाढ़ और कटान से मुख्य मार्ग से कट गये है। रास्ता बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती और बीमारों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं । इसको लेकर भारतीय कृषक दल के जिलाध्यक्ष देवचंद्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम से तीन मजरों में संपर्क मार्ग और पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि नगला खेम रैंगाई के अधिकांश हिस्से बाढ़ और बरसात से प्रभावित होकर कटान की स्थिति में हैं। पंचायत के मजरे पृथ्वीपुर,मेहंदिया और फतेह नगला में वर्तमान में संपक मार्ग से आवागमन संभव नहीं है।
परिषदीय विद्यालय से लेकर शिवजी के मंदिर तक और नगला खेम रैगाई में शमसेर के घर तक पूरा रास्ता कटा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।