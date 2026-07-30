Farrukhabad Kannauj News: ट्रक की टक्कर से शिक्षक की मौत

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। बदायूं मार्ग पर गुरुवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक निजी शिक्षक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह स्कूल से घर लौट रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर भेजा, जहां से गंभीर हालत में डॉ. लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उधरनपुर, लीलापुर निवासी 40 वर्षीय देवेंद्र विक्रम सिंह निजी शिक्षक थे।

परिजनों के अनुसार वह राजपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे। गुरुवार को स्कूल से छुट्टी लेकर किसी आवश्यक घरेलू कार्य के चलते वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 11:30 बजे फर्रुखाबाद-बदायूं रोड पर राजपुर कस्बे में एक साड़ी सेंटर के सामने पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और घायल शिक्षक को तत्काल एंबुलेंस से सीएचसी राजेपुर भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।देवेंद्र विक्रम सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी बबली का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे दो पुत्र दिव्यांशु और सिद्धार्थ को छोड़ गए हैं। परिवार के अनुसार वह मेहनती और मिलनसार स्वभाव के थे तथा निजी विद्यालय में पढ़ाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके असमय निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक चार भाइयों थे। परिवार में उनके भाई ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, सर्वेंद्र विक्रम सिंह और योगेंद्र विक्रम सिंह हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रिश्तेदार और ग्रामीण बड़ी संख्या में लोहिया अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में परिजनों का विलाप सुनकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल नए ट्रक चेसिस की पहचान कर ली गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद कुछ देर के लिए बदायूं मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। अमृतपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारु कराया और स्थिति को सामान्य किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है तथा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गांव में शिक्षक की असमय मौत से शोक की लहर दौड़ गई है।