Farrukhabad Kannauj News: नशामुक्ति पर कार्यक्रम आज
Farrukhabad Kannauj News: मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव सोता बहादुरपुर में एक सरकारी संपत्ति है। 9 दिसंबर 2003 को तत्कालीन मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से नशामुक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन 4 अगस्त को सुबह 11 बजे कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज आवास विकास में आयोजित किया जायेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें भी होंगी। वेशकीमती सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की मांगफर्रुखाबाद।भगुआ नगला पांचालघाट के विक्रांत सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर वेशकीमती सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव सोता बहादुरपुर में एक सरकारी संपत्ति है। 9 दिसंबर 2003 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर कब्जा सुनिश्चित कर निर्माण ध्वस्तीकरण के आदेश दिये थे।
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