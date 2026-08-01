Farrukhabad Kannauj News: रंजिश में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, गंभीर

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के सरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर तीन लोगों ने लाठी-डंडों और टकोरे से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर मोबाइल, नकदी छीनने का आरोप लगाया है। सरी गांव निवासी सुबोध ने बताया कि उसके पिता गांव के चौराहे के पास बाल कटिंग की दुकान चलाते हैं। दस दिन पहले गांव का रहने वाला अनिल बाल कटवाने आया था। आरोप है कि उस दौरान वह गाली-गलौज करने लगा। अभद्र व्यवहार के चलते उसके पिता ने बाल काटने से मना कर दिया।

इसी बात को लेकर अनिल रंजिश मानने लगा। आरोप है कि अनिल ने दो लोगों के साथ मुझे घेर लिया और लाठी, डंडों तथा टकोरे से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मैं गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों का आरोप है कि हमलावर जाते समय सुबोध का मोबाइल फोन भी छीन ले गए। मोबाइल के कवर में लगभग चार हजार रुपये रखे थे, जिन्हें भी आरोपी ले गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल को किसी तरह बचाया और उपचार के लिए लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मामूली विवाद को लेकर हमला किया गया है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायल का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।