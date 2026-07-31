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Farrukhabad Kannauj News: रोजगार मेले में 55 अभ्यर्थियों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: रोजगार मेले में 55 अभ्यर्थियों का चयनप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इसमें 82 अभ्यर्थी साक्षात्कार को पहुंचे। 55 अभ्यर्थियों का अप्रेंटिसशिप के लिए

Farrukhabad Kannauj News: रोजगार मेले में 55 अभ्यर्थियों का चयन

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद।राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ठंडी सड़क में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इसमें 82 अभ्यर्थी साक्षात्कार को पहुंचे। 55 अभ्यर्थियों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन किया गया। मेले की व्यवस्था में प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, बृजेश कुमार, रंजीत कुमार सुमन, राजकिशोर महतो आदि मौजूद रहे।

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