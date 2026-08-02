Farrukhabad Kannauj News: कामयाबी के मंत्र और सम्मान पाकर खिले मेधावियों के चेहरे
Farrukhabad Kannauj News: कामयाबी के मंत्र और सम्मान पाकर खिले मेधावियों के चेहरेना चाणक्य लाॅ यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. फैजान मुस्तफा रहे। उन्होंने मेधावियों को संबोधित करते ह
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को सम्मानित किया गया। सम्मान और कामयाबी का मंत्र पाकर मेधावियों के चेहरे खिल गए। 270 मेधावियों का सम्मान किया गया। एजुकेशनल मूवमेंट सोसायटी की ओर से सर सैय्यद स्कालरशिप वितरण कार्यक्रम के मुख्यातिथि पटना चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. फैजान मुस्तफा रहे। उन्होंने मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य निर्माण में छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और देश को छात्राओं से ज्यादा उम्मीद है। कहा कि द्रोणाचार्य के समय की शिक्षा आज की शिक्षा पद्धति से बेहतर थी। हमें उसी शिक्षा पद्धति में वापस लौटना होगा।
मुस्लिम समुदाय को सर सैयद अहमद की तरह शिक्षण संस्थान स्थापित करने होंगे। संस्था के अध्यक्ष डॉ. अनवार अहमद खान और संस्था के सचिव सैयद रिज़वान अली ने मेधावियों की हौसला अफजाही करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में 270 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। संचालन सैयद रिज़वान अली ने किया। इस मौके पर हाजी तरीक अहमद, मोहम्मद उमर खान, जमील अहमद, अनीस अहमद एडवोकेट, मुजफ्फर हुसैन रहमानी, आकिल खां, एमए सिद्दीकी, खुर्शीद आलम, तौसीफ अली, अनवर जमाल, खालिद रऊफ, फैसल अली आदि रहे।
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