Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: कामयाबी के मंत्र और सम्मान पाकर खिले मेधावियों के चेहरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: कामयाबी के मंत्र और सम्मान पाकर खिले मेधावियों के चेहरेना चाणक्य लाॅ यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. फैजान मुस्तफा रहे। उन्होंने मेधावियों को संबोधित करते ह

Farrukhabad Kannauj News: कामयाबी के मंत्र और सम्मान पाकर खिले मेधावियों के चेहरे

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को सम्मानित किया गया। सम्मान और कामयाबी का मंत्र पाकर मेधावियों के चेहरे खिल गए। 270 मेधावियों का सम्मान किया गया। एजुकेशनल मूवमेंट सोसायटी की ओर से सर सैय्यद स्कालरशिप वितरण कार्यक्रम के मुख्यातिथि पटना चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. फैजान मुस्तफा रहे। उन्होंने मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य निर्माण में छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और देश को छात्राओं से ज्यादा उम्मीद है। कहा कि द्रोणाचार्य के समय की शिक्षा आज की शिक्षा पद्धति से बेहतर थी। हमें उसी शिक्षा पद्धति में वापस लौटना होगा।

ये भी पढ़ें:Hapur News: भारतीय सैन समाज ने मेधावी छात्र-छात्राओं का किया सम्मान

मुस्लिम समुदाय को सर सैयद अहमद की तरह शिक्षण संस्थान स्थापित करने होंगे। संस्था के अध्यक्ष डॉ. अनवार अहमद खान और संस्था के सचिव सैयद रिज़वान अली ने मेधावियों की हौसला अफजाही करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में 270 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। संचालन सैयद रिज़वान अली ने किया। इस मौके पर हाजी तरीक अहमद, मोहम्मद उमर खान, जमील अहमद, अनीस अहमद एडवोकेट, मुजफ्फर हुसैन रहमानी, आकिल खां, एमए सिद्दीकी, खुर्शीद आलम, तौसीफ अली, अनवर जमाल, खालिद रऊफ, फैसल अली आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Farrukhabad Kannauj News Scholarship

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।