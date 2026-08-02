Farrukhabad Kannauj News: बरगदियाघाट के पास नाला चोक
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के बरगदियाघाट ठाकुरद्वारा के पास नाला चोक हो गया है, जिसकी सफाई न होने से गंगा स्वयं सेवक नाराज हैं। यह नाला फतेहगढ़ की जल निकासी का मुख्य साधन है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। बरगदियाघाट ठाकुरद्वारा के पास नाला चोक पड़ा है। इसकी सफाई नहीं कराई जा रही। गंगा स्वयं सेवकों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। गंगा स्वयं सेवकों ने बताया कि इसी नाले के माध्यम से फतेहगढ़ की जल निकासी होती है। मगर इसमें प्रशासन लापरवाह बना है। ठाकुरद्वारा में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं फिर भी सावन माह में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।