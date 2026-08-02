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Farrukhabad Kannauj News: बरगदियाघाट के पास नाला चोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के बरगदियाघाट ठाकुरद्वारा के पास नाला चोक हो गया है, जिसकी सफाई न होने से गंगा स्वयं सेवक नाराज हैं। यह नाला फतेहगढ़ की जल निकासी का मुख्य साधन है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बरगदियाघाट के पास नाला चोक
बरगदियाघाट के पास नाला चोक

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। बरगदियाघाट ठाकुरद्वारा के पास नाला चोक पड़ा है। इसकी सफाई नहीं कराई जा रही। गंगा स्वयं सेवकों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। गंगा स्वयं सेवकों ने बताया कि इसी नाले के माध्यम से फतेहगढ़ की जल निकासी होती है। मगर इसमें प्रशासन लापरवाह बना है। ठाकुरद्वारा में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं फिर भी सावन माह में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

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