Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: किसानों ने उठायी हक की आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ छावनी परिषद में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने दो माह से मानदेय न मिलने को लेकर कई अन्य समस्यायें उठायीं

Farrukhabad Kannauj News: किसानों ने उठायी हक की आवाज

Farrukhabad Kannauj News: किसानों ने उठायी हक की आवाज फर्रुखाबाद।

किसानों के मुद्दे

भारतीय कृषक एसोसिएशन के पदाधिकारियों नें किसानों के हक की आवाज उठायी। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जिले में यूरिया और डीएपी आसानी से नहीं मिल रही है। इस पर निगरानी बढ़ायी जाये। बिजली आपूर्ति को लेकर भी समस्या उठायी गयी। राय सिंह, नरेंद्र सिंह, जगदीश, गीता आदि की उपस्थिति रही।

सफाई कर्मियों की शिकायत

सफाई कर्मियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

फर्रुखाबाद।

फतेहगढ़ छावनी परिषद में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने दो माह से मानदेय न मिलने को लेकर कई अन्य समस्यायें उठायीं। कहा कि ईपीएफ की राशि भी जमा नहीं की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने कहा कि परिषद में 91 संविदा क र्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरवन, सोनू, अमित आदि मौजूद रहे।

सड़क दुर्घटनाएँ

इटावा-बरेली हाईवे पर हादसे में पांच घायल

फर्रुखाबाद।

इटावा-बरेली हाईवे पर डबरी मोड़ के पास बुधवार को दो बाइकों पर सवार पांच लोग घायल हो गये। एंबुलेंस की मदद से सीएचसी में घायलों को भर्ती कराया गया है। हरदोई जनपद के हरपालपुर थाना अंतर्गत दुमरिया गांव के अवधेश अपनी बाइक पर दो लोगों के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गयी। इस पर भी चालक समेत दो लोग थे। डबरी मोड़ पर हुयी टक्कर में पांचो घायल हो गये।

कार और ट्रक की टक्कर

ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त

अमृतपुर।

राजेपुर थाने के एक पेट्रोल पंप के पास कार और ट्रक में टक्कर हो गयी। इसमें कार क्षतिग्रस्त हो गयी । हालंाकि कार चालक बाल बाल बच गया। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार के टक्कर मार दी जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गयी। सूचना पर पुलिस पहुंची और ट्रक चालक को निगरानी मंें लिया।

सामान्य प्रश्न

किसानों ने किस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई?
किसानों ने जिले में यूरिया और डीएपी की कमी के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Farrukhabad Kannauj News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।