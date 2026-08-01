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Farrukhabad Kannauj News: सूखाग्रस्त घोषित करने समेत किसानों ने तहसील में उठाईं समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज में किसानों ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सूखाग्रस्त इलाकों की घोषणा, बेहतर विद्युत आपूर्ति, मक्का खरीद में वृद्धि, तथा अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर भी कार्रवाई की मांग उठाई गई। हालांकि, क्षेत्र में कई लोग कीटनाशकों और जहरीले कीड़ों के हमले से भी घायल हुए।

Farrukhabad Kannauj News: सूखाग्रस्त घोषित करने समेत किसानों ने तहसील में उठाईं समस्याएं

Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता।भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रेमचंद सक्सेना के नेतृत्व में किसान पदाधिकारी तहसील पहुंचे। किसान नेताओं ने फर्रुखाबाद को सूखाग्रस्त घोषित करने, मक्का खरीद की तौल अवधि बढ़ाने, खराब पड़े नलकूपों की विद्युत लाइनें, ट्रांसफार्मर और इंडिया मार्का हैंडपंप दुरुस्त कराने, मंझना-बलाई बुजुर्ग मार्ग की मरम्मत, लखनापुर गांव की जलनिकासी की समस्या का समाधान, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई, चकबंदी प्रक्रिया में तेजी तथा यूरिया व डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग उठाई गई। किसानों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान किसान नेता सुरेश प्रजापति, मोतीलाल, नागेश पाल, राजेश कुमार, रमेशचंद्र, घनश्याम, रामचंद्र प्रजापति सहित यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे。

किसानों ने बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग

कायमगंज।भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र का एक प्रतिनिधि मंडल तहसील पहुंचा। जहां किसान नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अनियमित है, जिससे आम उपभोक्ताओं और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन के पदाधिकारियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण कराने तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाने की मांग की। साथ ही विद्युत कर्मियों के व्यवहार, शिकायतों के निस्तारण और पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई कराने की भी मांग उठाई। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान किसान नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश सचिव मुन्नालाल सक्सेना, किसान नेता राजेश कुमार राजपूत, मंजेश, रामवीर जाटव, प्रताप सिंह गंगवार आदि मौजूद रहे।

सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर विहिप ने कार्रवाई की मांग उठाई

कायमगंज।विश्व हिंदू परिषद के जिला गौरक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने शनिवार जवाहरगंज स्थित कार्यालय ओर बैठक में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया गया कि संसद परिसर में किए गए उनके प्रदर्शन से सनातन धर्म और भगवा वेश का अपमान हुआ तथा हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कस्बा चौकी प्रभारी अंकुर भाटी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान सह जिला गौरक्षा प्रमुख प्रदीप सक्सेना, अनूप चौबे, डॉ. राजेश शर्मा, रवि शर्मा, अनूप सिंह, अमित वर्मा, शिवमंगल कौशल, रिंकू कौशल, इंदु बाबू चतुर्वेदी और प्रेम बाबू राजपूत आदि मौजूद रहे।

अधेड़ ने पिया कीटनाशक पदार्थ, हालत गंभीर

कायमगंज। अधेड़ ने कीटनाशक पदार्थ पी लिया। कम्पिल क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने संदिग्ध हालात में कीटनाशक पदार्थ पी लिया। उल्टियां होने पर परिजनों को जानकारी हुई। गंभीर हालत में परिजन सीएचसी लाये। जहाँ उसका इलाज हुआ।

महिला को जहरीले कीड़े ने काटा, हालत गंभीर

कायमगंज। महिला को जहरीले कीड़े ने काट लिया। क्षेत्र के गांव गंधिया निवासी नीरज को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। इससे वह चीख पड़ी। इस पर परिजन मौके पर पहुंचे। हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी लाये। जहां उसका इलाज हुआ।

युवक पर आवारा कुत्तों का हमला, गंभीर घायल

कायमगंज। जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के गांव मझोला निवासी महादेव पर आवारा कुत्तो ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग उधर दौड़े और आवारा कुत्तों से उसे किसी तरह बचाया। और परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। उसे सीएचसी में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज हुआ।

अलग अलग हादसों में दो घायल, हालत गंभीर

कायमगंज। अलग-अलग हादसों में कम्पिल नगर के मोहल्ला पट्टीमदारी निवासी हरदीप व नगर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी अभिषेक घायल हो गए। आसपास के लोगों व 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों को सीएचसी भर्ती कराया। जहां उनका इलाज हुआ।

ऊंचाई से गिरकर बालक गंभीर घायल

कायमगंज। कम्पिल नगर के मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी मुकेश कुमार का 8 वर्षीय पुत्र सनी ऊंचाई से गिरकर गंभीर घायल हो गया। तेज धमाके की आवाज सुन परिजन उधर दौड़े और गंभीर हालत में सीएचसी लाये। जहां उसका इलाज हुआ।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान नेताओं ने किस विषय पर प्रदर्शन किया?
किसान नेताओं ने सूखाग्रस्त घोषित करने, मक्का खरीद की तौल अवधि बढ़ाने, विद्युत व्यवस्था में सुधार, और अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया।
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