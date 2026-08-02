Farrukhabad Kannauj News: लेखपाल पर रिश्वत मांगने और जातिसूचक टिप्पणी का आरोप, किसान की मौत
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज के बराबिकू गांव में 50 वर्षीय किसान ब्रजनन्दन लाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल और उसके सहयोगियों ने रिश्वत मांगी और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिकायत की जांच की जाएगी।
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता। क्षेत्र के बराबिकू गांव में 50 वर्षीय किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने क्षेत्रीय लेखपाल और उसके सहयोगी पर रिश्वत मांगने, जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने तथा मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक की पहचान और आरोप
कोतवाली क्षेत्र के गांव बराबिकू निवासी 50 वर्षीय ब्रजनन्दन लाल की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डायल 112 पर अभय प्रताप सिंह ने सूचना दी कि उनके चाचा की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी गीता देवी ने उपजिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में क्षेत्रीय लेखपाल और उसके सहयोगी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक के खेत से कथित रूप से रास्ता निकालने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि रास्ता न निकालने के एवज में 70 हजार रुपये की मांग की गई थी और रुपये न देने पर खेत से रास्ता निकालने की चेतावनी दी गई थी। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि रविवार सुबह दोनों आरोपित गांव पहुंचे और ग्रामीणों के सामने ब्रजनंदन लाल के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इससे वह मानसिक रूप से आहत हो गया। इसी दौरान उसने सीने में दर्द की शिकायत की और जमीन पर बैठ गया। परिजन उसे उपचार के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसकी मौत हो गई। शिकायत में कहा गया है कि घटना के बाद दोनों आरोपित मौके से चले गए। मृतक की पत्नी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मृतक, पत्नी गीता देवी, दो पुत्रियां दीक्षा और प्रतीक्षा तथा दो पुत्र युग और आर्यन को छोड़ गया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
निर्माण संबंधी कार्य न करने को कहा
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि अभी इस संबंध में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में तहसीलदार हर्षित सिंह ने बताया कि ब्रजनंदन लाल की जगह के आगे ग्राम समाज का रास्ता है। लेखपाल ने काफी पहले आगे बढ़ाकर कार्य करने से मना किया था। रविवार को किसी की भैंस के मृत होने की सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल उधर से गुजर रही थी तो उसी जमीन पर ईंटे पड़ी दिखी। तो लेखपाल ने निर्माण संबंधी कार्य न करने को कहा। वही संबंधित से यह भी कहा कि पैमाइश के बाद निस्तारण कर दिया जाएगा। उसके बाद वह चली गई। उन्होंने बताया की मौत के संबंध में जानकारी मिली है। जांच की जाएगी।
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