Farrukhabad Kannauj News: तहसील में पेड़ पर चढ़कर फंदा डाल ग्रामीण का हाईवोल्टेज ड्रामा, मांगा इंसाफ
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज में बुधवार को एक ग्रामीण ने तहसील परिसर में पाखर के पेड़ पर चढ़कर इंसाफ मांगने के लिए रस्सी का फंदा डाल लिया। उसने एसडीएम के सामने अपनी शिकायत रखने का वादा करने पर पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। ग्रामीण का आरोप है कि उसकी दादी की संपत्ति जालसाजी से झूठे तरीके से एक व्यक्ति के नाम हो गई।
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता। तहसील परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तहसीलदार कोर्ट के बाहर पाखर के पेड़ पर चढ़ा एक ग्रामीण गले में रस्सी का फंदा डालकर इंसाफ की गुहार लगाने लगा। उसका चेहरा अंगौछे से ढका था। पेड़ पर किसान को देखकर फरियादियों, अधिवक्ताओं और तहसील कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई। काफी समझाने के बाद भी वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपनी फरियाद एसडीएम के सामने ही रखेगा। एसडीएम के समाधान का भरोसा देने पर वह पेड़ से नीचे उतरा। कंपिल थाना क्षेत्र के सिवारा गांव निवासी इंद्रपाल बुधवार को तहसील परिसर पहुंचा था।
तहसीलदार कोर्ट के बाहर स्थित पाखर के पेड़ पर चढ़कर उसने गले में रस्सी डाल ली और इंसाफ की मांग करने लगा। सूचना पर एसडीएम अभिषेक वर्मा, तहसीलदार हर्षित सिंह, नायब तहसीलदार अनवर हुसैन समेत तहसील कर्मी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने नीचे से उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन घनी टहनियों के कारण वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद एसडीएम प्रशासनिक अमले के साथ तहसील की छत पर पहुंचे और वहां से उससे बातचीत शुरू की। इधर, सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे समस्या का समाधान कराने का भरोसा देकर नीचे उतरने के लिए कहा। इसी बीच इंद्रपाल ने चेहरे से अंगौछा और गले से फंदा हटाया तो वहां मौजूद उसके गांव के एक ग्रामीण ने उसे पहचान लिया। एसडीएम ने उसकी समस्या सुनकर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद इंद्रपाल पेड़ से नीचे उतर आया। पुलिस उसे निगरानी में लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उसकी समस्या सुनी गई। इंद्रपाल ने अधिकारियों को बताया कि उसकी दादी रेवती के नाम करीब 7.5 बीघा जमीन थी। आरोप है कि दादी की मौत के बाद गांव के ही एक व्यक्ति ने जालसाजी और धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम विरासत दर्ज करा ली। इंद्रपाल के मुताबिक करीब 40 साल पहले हुई इस विरासत के खिलाफ उसके पिता लड़ैते ने तहसील में वर्षों तक मुकदमा लड़ा, लेकिन मामला खारिज हो गया। इसके बाद कमिश्नरी में अपील की गई, वहां से भी परिवार को राहत नहीं मिली। इंद्रपाल ने बताया कि कानूनी लड़ाई के दौरान उसके पिता लड़ैते और बाद में मामले की पैरवी कर रहे भाई की भी मौत हो गई। अब परिवार में वह अपने भाइयों शेर सिंह, अनार सिंह और गंगा सिंह के साथ रह रहा है। आरोप है कि कल्याण अब उनके पिता के हिस्से की बची जमीन पर भी कब्जा करने की धमकी दे रहा है। इंद्रपाल के भाई शेर सिंह ने बताया कि जमीन के विवाद और लगातार मिल रही धमकियों को लेकर उसका भाई काफी समय से तनाव में था। परिवार के लोगों ने उसे कई बार समझाया भी था। इंद्रपाल मंगलवार को घर से निकला था। वहीं एसडीएम ने लेखपाल को बुलाकर जमीन के मामले की जानकारी ली। एसडीएम ने बताया कि इंद्रपाल उनके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आया था। यदि उसे कोई समस्या थी तो उसे अधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी। मामले की जांच कराई जा रही है। उधर, पुलिस इंद्रपाल को कोतवाली ले गई और उसके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की।
पेड़ पर चढ़ने की घटना से प्रशासन अलर्ट
कायमगंज। तहसील परिसर में किसान के पाखर के पेड़ पर चढ़ने की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। कर्मचारियों को तहसील की छत का दरवाजा बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पानी की टंकी और पेड़ की ओर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।