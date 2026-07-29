Farrukhabad Kannauj News: दंपति को लाठी- डंडों से पीटा
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के याकूतगंज में एक पारिवारिक विवाद के चलते दंपति पर हमला हुआ। परिवार के कुछ लोग आपस में गाली-गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घायलों का इलाज लोहिया अस्पताल में हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली के याकूतगंज में पारिवारिक विवाद ने तूल पकड़ लिया। दंपति के साथ मारपीट की गयी है। घायलों ने लोहिया अस्पताल में इलाज कराया है। याकूतगंज के दंपति से परिवार के ही कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे। गाली देने का विरोध किया गया तो लाठी -डंडों से मारपीट की गयी। सूचना पर 108 एंबुलेंस पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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