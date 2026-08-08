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Farrukhabad Kannauj News: मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में, बीएसए ने कर्मचारी नितिन को उसके मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। पहले उसे कायमगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में संबद्ध किया गया था, लेकिन वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए उसकी वापसी का निर्णय लिया गया।

Farrukhabad Kannauj News: मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। कर्मचारी को मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसए ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय में संबद्ध किए गए कायमगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय तहसील रोड के कर्मचारी नितिन को मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिये हैं। वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुये कर्मचारी को संबद्ध किया गया था।

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