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Farrukhabad Kannauj News: बुजुर्ग को सांप ने डसा, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: ना दी परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में सीएचसी लाये। जहां उनका इलाज हुआ। ना दी परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में सीएचसी लाये। जहां उनका इला

Farrukhabad Kannauj News: बुजुर्ग को सांप ने डसा, हालत गंभीर

Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज। थाना मेरापुर क्षेत्र के गांव हथौड़ा निवासी बुजुर्ग गजेंद्र खेत में काम कर रहे थे। वहां हरी घास में छिपे जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। उनके चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग उधर दौड़े और उनके परिजनों का सूचना दी परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में सीएचसी लाये। जहां उनका इलाज हुआ।

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