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Farrukhabad Kannauj News: बाल श्रम पर अंकुश लगाने को जुटेंगी संयुक्त टीमें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में बाल श्रम खत्म करने के लिए प्रशासन ने प्रयास तेज किए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी की बैठक में रेस्क्यू अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। होटल, ढाबों और दुकानों पर छापों के लिए संयुक्त टीमों को लगाया जाएगा, और बच्चों के दूसरे जनपदों से लाने की जांच होगी।

Farrukhabad Kannauj News: बाल श्रम पर अंकुश लगाने को जुटेंगी संयुक्त टीमें

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज की है। शुक्रवार को निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय रिव्यू कमेटी की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने निर्देश दिये कि रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया जाये। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्रम विभाग को निर्देश दिये गये कि संयुक्त टीम के साथ ढावे, होटल, दुकानों अन्य उद्यमों पर छापेमारी की जाए। एआरटीओ और रोडवेज के एआरएम को निर्देशित किया गया कि इस बात की सघन रूप से जांच करें कि अन्य जनपदों में बस के माध्यम से बच्चों को लाकर विभिन्न कायोंर् में संलिप्त किया जाता है।

इस पर नजर रखें। बसों में भी अभियान चलायें। इस बैठक में जिला प्रोवेशन अधिकारी अनिल चंद्रा, एआरटीओ, श्रमायुक्त के अलावा डीआईओएस की उपस्थिति रही। बाल श्रम पर अंकुश लगाने को जुटेंगी संयुक्त टीमेंहोटल, दुकानों, ढावों पर छापामारी के निर्देशफोटो 10परिचय- बैठक लेते मुख्य विकास अधिकारी।

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