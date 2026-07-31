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Farrukhabad Kannauj News: ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य कराएं: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी, काले स्थानों की पहचान, और यातायात नियमों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

Farrukhabad Kannauj News: ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य कराएं: डीएम

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने तथा सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।

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सड़क दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों का चिन्हीकरण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सड़क संकेतक, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर एवं चेतावनी बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित कराने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर संबंधित अधिकारी सड़क मार्ग पर लगी लाइटों को दुरुस्त कराएं। बारिश के दृष्टिगत जल भराव की समस्या का समाधान कराते हुए हाईवे के किनारे स्थित नालों की व्यवस्थित रूप से साफ सफाई कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन

उन्होंने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, साथ ही बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी उपस्थित रहीं।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

बैठक में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने, वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने तथा सड़क सुरक्षा माह एवं अन्य अभियानों के माध्यम से जनसामान्य की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने दुर्घटना की स्थिति में घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के महत्व पर बल देते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित एजेंसियों को त्वरित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के समक्ष विभिन्न विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में सड़क सुरक्षा संबंधी कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए?
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने, और सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।
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