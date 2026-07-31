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Farrukhabad Kannauj News: सावन के पहले दिन शिवालयों में कतार.. भोर से ही गूंजी भोले की जयकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। सावन मास के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ दी। गंगा घाटों पर स्नान कर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और विशेष पूजन किया। पांचालघाट, बरगदिया घाट, और अन्य स्थानों पर भी भक्तों ने हर-हर महादेव का गूंज उठाया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

Farrukhabad Kannauj News: सावन के पहले दिन शिवालयों में कतार.. भोर से ही गूंजी भोले की जयकार

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। सावन मास के पहले दिन जिलेभर में भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान करने पहुंचे और पवित्र गंगाजल लेकर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ शिवालयों की ओर रवाना हुए। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरे दिन शिवभक्ति का माहौल बना रहा। मंदिरों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन-अर्चन का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। शहर के प्रमुख पांडेश्वर नाथ मंदिर, पुठरी शिव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और देश में खुशहाली की कामना की। मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग, फल, पुष्प और मिष्ठान अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ किया。

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भजन-कीर्तन देर रात तक चले

पांचालघाट, बरगदिया घाट, रानीघाट, शृंगीरामपुर और अन्य गंगा घाटों पर भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु कलश और पात्रों में गंगाजल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया। घाटों पर हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिवालयों में विशेष आयोजन हुए। कमालगंज, कायमगंज, मोहम्मदाबाद, राजेपुर, नवाबगंज, शमसाबाद और अन्य कस्बों व गांवों के शिव मंदिरों में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई स्थानों पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिवपुराण कथा और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर मनोकामनाएं मांगीं। श्रद्धा और विधि-विधान से शिव पूजन करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच गए। भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों और गंगा घाटों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ स्वयंसेवक भी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने में जुटे रहे। मंदिर समितियों की ओर से पेयजल, प्रसाद और कतार व्यवस्था की व्यवस्था की गई। कई स्थानों पर चिकित्सा सहायता और प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था रही। मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री, बेलपत्र, फूल-माला, दूध, फल और प्रसाद की दुकानों पर पूरे दिन चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री खरीदकर भगवान शिव को अर्पित की। कई परिवारों ने व्रत रखकर मंदिरों में पूजा-अर्चना की, जबकि शाम के समय शिव आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिलेभर में शिवभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर ओर गूंजते हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुबह से देर शाम तक मंदिरों और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा, समाज में शांति और जनकल्याण की प्रार्थना की। पूरे दिन जिले के प्रमुख शिवालयों में दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला बिना रुके चलता रहा。

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सामान्य प्रश्न

सावन मास के पहले दिन श्रद्धालुओं ने कहाँ-कहाँ पूजा की?
श्रद्धालुओं ने शहर के प्रमुख पांडेश्वर नाथ मंदिर, पुठरी शिव मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में पूजा की।
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