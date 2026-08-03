Farrukhabad Kannauj News: हाथों में बेलपत्र और मन में श्रद्धा अपार.. शिवालयों में दिखा भक्ति का ज्वार

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के प्रमुख शिवालयों पर सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी उम्र के भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उत्सुकता दिखाई। विभिन्न मंदिरों में सुंदर सजावट के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया था।

हाथों में बेलपत्र और मन में श्रद्धा अपार.. शिवालयों में दिखा भक्ति का ज्वार

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। पवित्र माह सावन के पहले सोमवार पूरा जनपद शिवभक्ति के अनूठे रंग में रंगा नजर आया। भोर की पहली किरण फूटते ही नगर के प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में जल, दूध, बेलपत्र और पूजन सामग्री लिए हर उम्र के भक्त-क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, महिलाएं और युवा-धैर्यपूर्वक लंबी-लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए आतुर दिखाई दिए। भव्य रूप से सजाए गए मंदिरों में गूंजते घंटा-घड़ियाल और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष से समूचा वातावरण भक्तिमय और गुंजायमान हो उठा।

श्री पांडेश्वरनाथ मंदिर: भोर से ही मेले जैसा माहौल रेलवे रोड के महाभारतकालीन पांडेश्वरनाथ मंदिर में सुबह चार बजे ही कपाट खोल दिये गये थे। श्रद्धालु भी सुबह तड़के से ही भगवान के दर्शन करने को पहुंचने लगे थे। भगवान की प्रिय वस्तुओं को अर्पण कर श्रद्धालु अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। कतारबद्ध लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को इंतजार था तो बस भोलेनाथ के दर्शन का। अलग-अलग महिलाओं और पुरुषों की लाइनें लगवाई गईं थीं। श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, मंदिर के स्वयं सेवक भी व्यवस्था में जुटे रहे। वहीं घुमना कोतवाली के ठीक पीछे स्थित प्राचीन कोतवालेश्वर नाथ मंदिर की भी छटा निराली थी। भक्तों का उत्साह भी देखने लायक था। सावन का पहला सोमवार होने की वजह से श्रद्धालु सुबह तड़के से ही दर्शन को पहुंच गये थे। जहां पर भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को ज्यादा देर तक नहीं ठहरने दिया गया।

भूतेश्वरनाथ मंदिर: जयकारों से गूंज रहा था माहौल आवास विकास के बाबा भूतेश्वरनाथ मंदिर सावन के पहले सोमवार को भक्तों को आकर्षित कर रहा था। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु दर्शन को पहुंच गये। 10 बजे तक श्रद्धालुओं की भीड़ से यहां पर अदभुत छटा दिख रही थी। माहौल जयकारों से गुजायमान हो रहा था। बेलपत्र, धतूरा, मदार के पुष्प समेत भगवान की प्रिय वस्तुओं को अर्पित कर श्रद्धालु अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। कतारबद्ध होकर ही श्रद्धालुओं को दर्शन करना पड़ा।

रत्नेश्वर महादेव मंदिर: जलाभिषेक करने को लगी लाइन कादरीगेट के रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी भव्य रूप से सजा था। मुख्य मार्ग के इस मंदिर में यूं तो रोजाना ही भीड़ होती है मगर सावन के पहले सोमवार को यहां पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने को बेताब थे। जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन किए तो उनका उत्साह बढ़ता देखा गया। भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को जल्दी से आगे बढ़नें को स्वयं सेवक कह रहे थे। मंदिर में दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। जयकारे गूंज रहे थे।

रामेश्वरनाथ मंदिर: गैर जनपदों से भी श्रद्धालु दर्शन को जुटे कंपिल के ऐतिहासिक श्री रामेश्वरनाथ और श्री कालेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गयीं। जनपद के अलावा बदायूं, एटा, कासगंज समेत आस पास के जनपदों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कांवड़ में गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही, शहद आदि से विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुख समृद्धि की कामना की गयी।

पुठरी शिवालय:: कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक पुठरी महादेव मंदिर में कांवड़ियों की भारी भीड़ सुबह से ही जमा थी। गंगा जल भरकर कांवड़िये जब मंदिर में पहुंचे तो यहां पर गजब की छटा दिखाई दी। आस-पास क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सुबह 10 बजे तक करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। श्रद्धालु भी पूरे धैर्य के साथ लाइन में खड़े थे। भोलेनाथ के जयकारे भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे थे। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग भी बराबर व्यवस्था पर नजर रखे थे।