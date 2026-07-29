Farrukhabad Kannauj News: गंगा और रामगंगा के जलस्तर में आयी कमी

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। गंगा और रामगंगा के जलस्तर में बुधवार को कमीं दर्ज की गयी है। बांधों से जिस हिसाब से पानी पास किया गया है उससे 15 से 20 घंटे में नदियों के जलस्तर में इजाफा हो सकता है। गंगा के निकटवर्ती गांव में जलस्तर में कमीं के बाद भी कटान नहीं रुक रहा है। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों की चिंता कम नहीं हो रही है। गंगा का जलस्तर 136.20 मीटर पर रहा। जो कि पांच सेंटीमीटर कम हुआ है। गंगा चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर नीचे हैं। रामगंगा का जलस्तर 134.10 मीटर पर रहा है। रामगंगा से फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है। नरौरा, हरिद्वार व बिजनौर बांधों सें बुधवार को जो पानी पास किया गया है उसमें अचानक मात्रा बढ़ा दी गयी है। हरिद्वार और बिजनौर बांधों से सर्वाधिक पानी पास किया गया है। जबकि हरेली, खो, रामनगर बैराज से रामगंगा में भेजे गये पानी की मात्रा में भी काफी बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे 15 से 20 घंटे में नदियों के जलस्तर में इजाफा हो सकता है। गंगा के निकटवर्ती गांवों में लोगों की चिंता कम नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा लगातार कटान कर रही हैं। नगला बसोला और भगवानपुर के लोगो का कहना था कि जलस्तर पर लगातर लोग नजर रखे हैं जिससे कि अपने को सुरक्षित बचा सकें। फसलों की चिंता भी हो रही है। कासिमपुर तराई, समेचीपुर चितार में लोगों में भय बना है। गंगापार के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई दिनों से तटवर्ती गांव कटान से प्रभावित हैं。