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Farrukhabad Kannauj News: गंगा और रामगंगा के जलस्तर में आयी कमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: गंगा और रामगंगा का जलस्तर बुधवार को कम हुआ है। गंगा का जलस्तर 136.20 मीटर है, जो 5 सेंटीमीटर घटा है। स्थानीय लोगों में कटान को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट मोड में है और निरीक्षण कर रहा है।

गंगा और रामगंगा के जलस्तर में आयी कमी
गंगा और रामगंगा के जलस्तर में आयी कमी

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। गंगा और रामगंगा के जलस्तर में बुधवार को कमीं दर्ज की गयी है। बांधों से जिस हिसाब से पानी पास किया गया है उससे 15 से 20 घंटे में नदियों के जलस्तर में इजाफा हो सकता है। गंगा के निकटवर्ती गांव में जलस्तर में कमीं के बाद भी कटान नहीं रुक रहा है। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों की चिंता कम नहीं हो रही है। गंगा का जलस्तर 136.20 मीटर पर रहा। जो कि पांच सेंटीमीटर कम हुआ है। गंगा चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर नीचे हैं। रामगंगा का जलस्तर 134.10 मीटर पर रहा है। रामगंगा से फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है। नरौरा, हरिद्वार व बिजनौर बांधों सें बुधवार को जो पानी पास किया गया है उसमें अचानक मात्रा बढ़ा दी गयी है। हरिद्वार और बिजनौर बांधों से सर्वाधिक पानी पास किया गया है। जबकि हरेली, खो, रामनगर बैराज से रामगंगा में भेजे गये पानी की मात्रा में भी काफी बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे 15 से 20 घंटे में नदियों के जलस्तर में इजाफा हो सकता है। गंगा के निकटवर्ती गांवों में लोगों की चिंता कम नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो गंगा लगातार कटान कर रही हैं। नगला बसोला और भगवानपुर के लोगो का कहना था कि जलस्तर पर लगातर लोग नजर रखे हैं जिससे कि अपने को सुरक्षित बचा सकें। फसलों की चिंता भी हो रही है। कासिमपुर तराई, समेचीपुर चितार में लोगों में भय बना है। गंगापार के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई दिनों से तटवर्ती गांव कटान से प्रभावित हैं。

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बाढ़ की आशंका से अलर्ट मोड में प्रशासन

अमृतपुर, संवाददाता। बाढ़ की आशंका को देखते हुये तहसील प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीएम श्वेता साहू ने बुधवार को रामगंगा के किनारे बसे संवेदनशील गांव का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद भी किया। बाढ़ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सबसे पहले कोलासोता पहुंची। यहां के ग्रामीणों ने बताया कि रामगंगा से कटान दोबारा से शुरू हो गया है। पिछले वर्ष कटान रोकने के लिए परकोपाइन लगायी गयी थी। इसके बाद भी नदी की तेज धारा के कारण उसका बड़ा हिस्सा रामगंगा में समा गया था। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले में पूरी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाएगी जिससे आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य जल्द शुरू कराये जा सकें। इसके बाद एसडीएम अमैयापुर पहुंची जहां ग्रामीणों ने बताया कि जब रामगंगा उफान पर होती हैं तब पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगता है। हर वर्ष लोग जान जोखिम मे डालकर इस मार्ग से गूजरते हैं। कई बाइक सवार तेज बहाव में पूर्व में बह चुके हैं इसमें कुछ लोगों को बचा लिया गया था। एसडीएम ने पुलिया पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने के निर्देश दिये। गुड़ेरा में पहुंचकर सुरक्षात्मक तैयारियों का जायजा लिया।

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सामान्य प्रश्न

गंगा का जलस्तर क्या है?
गंगा का जलस्तर 136.20 मीटर है।
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