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Farrukhabad Kannauj News: बिजली बिल जमा कराने के नाम पर महिला से 15 हजार की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: बाद महिला ने पति के साथ कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।रायपुर के कुंवरपुर इमलाक गांव निवासी

Farrukhabad Kannauj News: बिजली बिल जमा कराने के नाम पर महिला से 15 हजार की ठगी

Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता क्षेत्र की एक महिला से बिजली बिल में छूट दिलाने और दोबारा कनेक्शन जोड़ने का झांसा देकर साइबर ठग ने 15 हजार रुपये ठग लिए। बिजली विभाग पहुंचने पर ठगी का पता चला। इसके बाद महिला ने पति के साथ कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।रायपुर के कुंवरपुर इमलाक गांव निवासी रीना बेगम का बिजली बिल बकाया होने के कारण उनका कनेक्शन काट दिया गया था। महिला का कहना इसी बीच उनके पास एक मोबाइल नंबर से कई बार फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बिजली विभाग से जुड़ा बताते हुए कहा कि 20 हजार रुपये के बकाया बिल के स्थान पर 15 हजार रुपये जमा कर देने पर पूरा बिल समायोजित कर दिया जाएगा।

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साथ ही नया मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन भी जोड़ दिया जाएगा। महिला ने बताया कि झांसे में आकर उसने बताए गए माध्यम से 15 हजार रुपये भेज दिए। चार-पांच दिन तक कोई कर्मचारी कनेक्शन जोड़ने नहीं पहुंचा तो वह रुटौल विद्युत उपकेंद्र पहुंची। वहां बिजली अधिकारियों ने बताया कि उनके विभाग का कोई कर्मचारी है और उसके साथ साइबर ठगी हुई है। अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद रीना बेगम अपने पति के साथ कोतवाली पहुंचीं और तहरीर देकर मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाकर कार्रवाई तथा ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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