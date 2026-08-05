Farrukhabad Kannauj News: दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्ष ने कराए क्रॉस मुकदमे

Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता।कोतवाली क्षेत्र के गांव ललई में आपसी विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कोतवाली में क्रॉस मुकदमे दर्ज कराए हैं। पहले पक्ष की ओर से गांव ललई निवासी विकास मिश्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि एक अगस्त की रात करीब आठ बजे वह गांव की गली से गुजर रहे थे। आरोप है कि लज्जाराम ने उन्हें रोक लिया और अपने पुत्र राहुल, गौरव तथा पुत्रवधू रुबी को बुलाकर मारपीट करने के लिए कहा। इसके बाद सभी ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग पहुंचे, तब उन्हें छुड़ाया गया।

आरोप है कि इसके बाद आरोपी छत पर चढ़ गए और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते रहे। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से रुवी देवी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि एक अगस्त की शाम करीब सात बजे देवेश, विकास, राघव समेत अन्य लोग उनके दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे और कहा जब से उसका आदमी पुलिस में लगा है। तब से तुम्हारे घर वाले मजदूरी करने नहीं आते है। विरोध करने पर सभी घर में घुस आए और महिला के अलावा के अलावा राहुल, गौरव, प्राशू, ज्ञानदेवी तथा लज्जाराम के साथ लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि घटना में कई लोगों को चोटें आईं। साथ ही राहुल का मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, जबकि गौरव का मोबाइल घटना के दौरान कहीं गिरकर गायब हो गया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाली पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।