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Farrukhabad Kannauj News: डीबीटी न कराने पर अटक सकती है वृद्धा पेंशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को डीबीटी न कराने पर पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। 59937 लाभार्थियों में कई ने अभी तक डीबीटी नहीं कराया है। इससे 2025-26 की पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इसे सक्रिय करने की सलाह दी है।

Farrukhabad Kannauj News: डीबीटी न कराने पर अटक सकती है वृद्धा पेंशन

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। जनपद में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को डीबीटी न कराने पर पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। अभी भी दर्जनों लाभार्थियों ने डीबीटी नहीं करायी है। ऐसे में लाभार्थियों के सामने दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे लाभार्थियों की वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त का भी भुगतान नहीं हो सका है। जनपद में कुल 59937 लाभार्थी हैं। इन्हें प्रत्येक तिमाही में तीन हजार की राशि प्रदान की जाती है।

डीबीटी की जरूरत

जनपद में ऐसे दर्जनों लाभार्थी हैं जिन्होंने डीबीटी नहीं करायी और उन्हें 2025-26 की पेंशन धनराशि खाते में स्थानांतरित नहीं हो सकी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी शालिनी ने बताया कि जिन्होंने पेंशन की धनराशि 2025-26 की अभी तक प्राप्त नहीं की है वे अपने बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय अवश्य करा लें या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना सुनिश्चित करें जिससे पेंशन की धनराशि बिना किसी बाधा के उनके खाते में प्राप्त हो सके।

समस्या का समाधान

उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में एडीओ समाज कल्याण और एसडीएम कार्यालय में समाज कल्याण पर्यवेक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर दूरभाष संख्या 8299504874 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि लाभार्थी डीबीटी सक्रिय करा लेते हैं तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त के भुगतान में उन्हें कोई समस्या नही होगी।

FAQs

क्या लाभार्थियों को डीबीटी कराना ज़रूरी है?
हाँ, लाभार्थियों को डीबीटी कराना ज़रूरी है, नहीं तो वे पेंशन से वंचित रह सकते हैं।
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