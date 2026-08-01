Farrukhabad Kannauj News: बिजली कर्मचारियों की आठ घंटे की ड्यूटी लागू करने की मांग
Farrukhabad Kannauj News: बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर आठ घंटे की ड्यूटी लागू करने की उठाई मांगफोटोपरिचय रूटोल बिजली उपकेंद्र पर मांग उठाते विद्युत कर्मीकायमगंज, संवा
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज, संवाददाता। संविदा कर्मचारियों ने शनिवार को रूटोल बिजली उपकेंद्र पर दो घंटे तक प्रदर्शन किया। शनिवार को प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। कर्मचारियों ने हटाए गए कर्मियों की बहाली और नियमानुसार आठ घंटे कार्य लिए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रामकिशन और महामंत्री विष्णु सिंह ने किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने से बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए तथा श्रम नियमों के अनुरूप आठ घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए।
प्रदर्शन में श्याम सिंह, नावेद, उमेश, भोला, मुकेश, हाशिम, पप्पू, राजू, बबलू, लाला, पंकज, देवेंद्र, अमित, कृष्ण, मुरारी और नीलेश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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