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Farrukhabad Kannauj News: संविदा बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद में सोमवार को संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन, छंटनी कर्मचारियों की वापसी, सप्ताह में एक अवकाश, 8 घंटे की ड्यूटी, और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की। कर्मचारी चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

संविदा बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना
संविदा बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना

Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद। बिजली उपकेंद्र पर सोमवार सुबह एक दर्जन संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर परिसर में दरी बिछाकर धरना-प्रदर्शन शुरू किया। कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना, छंटनी किए गए कर्मचारियों की वापसी की जाए , सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था तथा कार्य के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा ।

धरने के दौरान सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की ।

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