Farrukhabad Kannauj News: संविदा बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद में सोमवार को संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन, छंटनी कर्मचारियों की वापसी, सप्ताह में एक अवकाश, 8 घंटे की ड्यूटी, और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की। कर्मचारी चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद। बिजली उपकेंद्र पर सोमवार सुबह एक दर्जन संविदा बिजली कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर परिसर में दरी बिछाकर धरना-प्रदर्शन शुरू किया। कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना, छंटनी किए गए कर्मचारियों की वापसी की जाए , सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था तथा कार्य के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा ।
धरने के दौरान सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।