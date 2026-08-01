Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Farrukhabad Kannauj News: 83 शिकायतों में महज तीन शिकायतों का ही निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 83 शिकायते आईं, जिनमें से केवल 3 का निस्तारण हो सका। राजस्व संबंधी 40 शिकायतें शामिल थीं। एसडीएम संजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।

83 शिकायतों में महज तीन शिकायतों का ही निस्तारण
83 शिकायतों में महज तीन शिकायतों का ही निस्तारण

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। सदर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में 83 शिकायते आईं जिसमें तीन का ही निस्तारण हो सका। इन प्रार्थना पत्रों में 40 शिकायती प्रार्थना पत्र राजस्व संबंधी आए। एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शनिवार को आफीसर्स क्लब में सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। सुबह के समय फरियादियों की भीड़ रही लेकिन 12 बजे के बाद फरियादी कम संख्या में पहुंचे।

संपूर्ण समाधान दिवस

इसलिए आफीसर्स क्लब में बैठे संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मोबाइल चलाते दिखाई दिए। जरारी के मो. इमरान ने कब्जा रुकवाने, प्रेमपुर के लखमीचंद्र आदि ने ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराने, महावीरगंज स्ट्रीट के भुवनेश चंद्र ने उनकी जमीन पर कराए गए निर्माण को ध्वस्त कराने, महरुपुर रावी के ओमप्रकाश यादव ने मकान की गाटा संख्या पता करने, अछरौडा के विजय पाल आदि ने कृषि भूमि की पैमाइश कराने, जयनारायण वर्मा रोड के विवेक कुमार पांडेय ने कच्ची नाली को बनवाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया।

आने वाली शिकायतों में 40 राजस्व संबंधी रहीं, भूमि पर कब्जे की आईं शिकायतें

एसडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया 83 शिकायती प्रार्थना पत्र आए जिसमें तीन का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। सर्वाधिक 40 शिकायती प्रार्थना पत्र राजस्व के आए। इसके अलावा पुलिस विभाग के 15, विकास विभाग के 3, विद्युत विभाग के 4 और अन्य विभाग के 21 शिकायती प्रार्थना पत्र आए हैं।

ऑफीसर्स क्लब में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस

एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय से और गुणवत्तापूर्वक शिकायतों का निस्तारण कराया जाए।

सामान्य प्रश्न

संपूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आईं?
संपूर्ण समाधान दिवस में 83 शिकायतें आईं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Farrukhabad Kannauj News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।