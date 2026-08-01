Farrukhabad Kannauj News: 83 शिकायतों में महज तीन शिकायतों का ही निस्तारण

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 83 शिकायते आईं, जिनमें से केवल 3 का निस्तारण हो सका। राजस्व संबंधी 40 शिकायतें शामिल थीं। एसडीएम संजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।

83 शिकायतों में महज तीन शिकायतों का ही निस्तारण

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। सदर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में 83 शिकायते आईं जिसमें तीन का ही निस्तारण हो सका। इन प्रार्थना पत्रों में 40 शिकायती प्रार्थना पत्र राजस्व संबंधी आए। एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शनिवार को आफीसर्स क्लब में सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। सुबह के समय फरियादियों की भीड़ रही लेकिन 12 बजे के बाद फरियादी कम संख्या में पहुंचे।

संपूर्ण समाधान दिवस इसलिए आफीसर्स क्लब में बैठे संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मोबाइल चलाते दिखाई दिए। जरारी के मो. इमरान ने कब्जा रुकवाने, प्रेमपुर के लखमीचंद्र आदि ने ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराने, महावीरगंज स्ट्रीट के भुवनेश चंद्र ने उनकी जमीन पर कराए गए निर्माण को ध्वस्त कराने, महरुपुर रावी के ओमप्रकाश यादव ने मकान की गाटा संख्या पता करने, अछरौडा के विजय पाल आदि ने कृषि भूमि की पैमाइश कराने, जयनारायण वर्मा रोड के विवेक कुमार पांडेय ने कच्ची नाली को बनवाने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया।

आने वाली शिकायतों में 40 राजस्व संबंधी रहीं, भूमि पर कब्जे की आईं शिकायतें एसडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया 83 शिकायती प्रार्थना पत्र आए जिसमें तीन का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। सर्वाधिक 40 शिकायती प्रार्थना पत्र राजस्व के आए। इसके अलावा पुलिस विभाग के 15, विकास विभाग के 3, विद्युत विभाग के 4 और अन्य विभाग के 21 शिकायती प्रार्थना पत्र आए हैं।

ऑफीसर्स क्लब में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय से और गुणवत्तापूर्वक शिकायतों का निस्तारण कराया जाए।