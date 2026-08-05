Farrukhabad Kannauj News: चेहेल्लुम जुलूस में मातम, कर्बला से घरों तक फातिहा
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का चेहल्लुम धूमधाम से मनाया गया। मातम और कुरआन ख्वानी का आयोजन हुआ। मोहल्लों में मातम का माहौल था। नजफ में लंगर चलता रहा, और कर्बला रोड पर दुकानें सज गईं, जिसमें भारी भीड़ जुटी।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। कर्बला में शहीद हुए इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों का चेहल्लुम मनाया गया। चेहल्लुम के मौके पर अलम जुलूस निकाला गया और मातम किया गया। कर्बला से लेकर घरों तक फातिहा का दौर चलता रहा। हजरत इमाम हुसैन व कर्बला में शहीद हुए 72 अन्य शहीदों का चेहल्लुम मंगलवार को बड़े ही अकीदत के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों के मुस्लिम इलाको में गमगीन माहौल रहा। पुरानी सब्जी मंडी से चेहल्लुम जुलूस उठाया। हाथों में अलम और अली असगर के डोले के साथ हुसैन के शैदाई कदीमी रास्तों से होते हुए पहले नजफ पहुंचे और इसके बाद कर्बला पहुंचे। कर्बला में हुसैन के शैदाइयों ने हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, जैनब सकीना आदि को याद करते हुए जोरदार मातम किया। इस मौके पर महिलाओं ने भी मातम किया। मौलाना सदाकत हुसैन शैथली ने मजलिस को खिताब करते हुए जैसे ही कर्बला के शहीदों का जिक्र किया तो मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कहा इमाम हुसैन की कुर्बानी बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो सच्चाई के आगे टिक नहीं सकती है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए यही इमाम हुसैन ने बताया है। उधर फतेहगढ़ में भी चेहल्लुम के मौके पर कर्बला में लोग पहुंचे और फातिहा का दौर चलता रहा। इस मौके पर सलीम हैदर, शोबी, शारिक हैदर, साजिद हुसैन, शादाब जैदी, मुंतजिर हुसैन, शारिक हुसैन आदि रहे。
कुरआन ख्वानी का किया गया एहतमाम
इमाम हुसैन के चेहल्लुम पर घर घर कुरआन ख्वानी का एहतमाम किया गया। चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिया मुसलमानो ने घरों और अजाखाने में पूरी रात आंसू बहाए। मोहल्ला घेरशामू खां, चीनीग्रान में देर रात तक अजाखनो से सिसिकियो की आवाजें सुनाई देती रही।
नजफ में चलता रहा चेहल्लुम का लंगर
चिलसारा रोड पर नजफ में चेहल्लुम का लंगर चलता रहा। जिसमे हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर लंगर में शामिल हुए। लंगर में चाय काफी और बिरयानी का इंतजाम किया गया। इंतजामियां मकेटी के लोग लंगर तकसीम करने में लगे रहे।
कर्बला रोड पर लगी दुकानें मेले जैसा नजारा
कर्बला रोड पर दर्जनो अस्थाई दुकानें सजाई गई। कर्बला में भीड़ जुटने को लेकर दुकानें लगी। जिनपर भीड़ रही। कर्बला रोड पर दोपहर से लेकर देर शाम तक भारी भीड़ रही इससे यहां मेले जैसा नजारा देखने को मिला।
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