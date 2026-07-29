Farrukhabad Kannauj News: महाराज दक्ष प्रजापति के जीवन पर चर्चा
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में सपा के कार्यालय पर दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सपाईयों ने प्रजापति के जीवन पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराते हैं। कार्यक्रम में रामानंद प्रजापति, राधेश्याम सविता, डॉ.जेपी वर्मा, और अन्य नेता शामिल रहे।
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। सपा के आवास विकास स्थित जिला कार्यालय पर दक्ष प्रजापति की जयंती मनायी गयी। इस दौरान दक्ष प्रजापति के जीवन पर सपाइयों ने प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी का इतिहास से अवगत कराते हैं। रामानंद प्रजापति, राधेश्याम सविता, डॉ.जेपी वर्मा, सुभाष पाल, पवन कठेरिया, अर्चित शर्मा आदि रहे।
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