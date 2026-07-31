Farrukhabad Kannauj News: तारीखें बीतीं.. काम अधूरा, कब होगा जनता का सपना पूरा
Farrukhabad Kannauj News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्माण कार्यों में लापरवाही पर दी गई चेतावनी के बाद भी जिले में बड़े प्रोजेक्ट का काम सुस्त गतहिन्दुस्तान पड़ता
Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्माण कार्यों में लापरवाही पर दी गई चेतावनी के बाद भी जिले में बड़े प्रोजेक्ट का काम सुस्त गति से चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट में तो बजट की समस्या आड़े आ रही है। तो वहीं सबसे अहम पेयजल परियोजना में भी काम बिलंब से चल रहा है। वृहद गो संरक्षण केंद्र के काम में बजट अड़चन बना है। जनपद में 50 लाख और उससे अधिक लागत की करीब 30 परियोजनायें हैं इसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनायें जो कि लोगों को सीधे प्रभावित करती हैं। वह परियोजनायें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जबकि उनकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। शमसाबाद में पेयजल पुर्नगठन योजना का काम 45 करोड़ की लागत से पूरा किया जाना है और यह काम जनवरी 26 तक पूरा हो जाना चाहिए था मगर इस काम में बिलंब हो रहा है।
बजट की समस्याएँ
पेयजल पुर्नगठन योजना के तहत शमसाबाद की अभी कई क्षेत्रों में पाइप لائن पड़ना शेष है। इसमें ब्लॉक रोड और पलिया का क्षेत्र भी शमिल है। तहसील कायमगंज में अन्ना मवेशियों के लिए गो संरक्षण केंद्र एक करोड़ 60 लाख की लागत से बनाया जा रहा है जो कि निर्माणाधीन है। इस कार्य को निविदा के अनुसार पूरा कराने की तिथि अप्रैल 2025 थी। मगर अभी तक पहली किस्त ही 80 लाख मिल सकी है। ऐसे में बजट की समस्या आड़े आ रही है। यही हाल अछरौड़ा के गो संरक्षण केंद्र का है जिसका काम यूपीसीएलडीएफ की ओर से कराया जा रहा है। यह भी निर्माणाधीन है। इस कार्य को कराने की भी तारीख निकल गई है। उधर कमालगंज और हरदोई मार्ग पर मड़ैयन घाट पर एक अरब 91 करोड़ की लागत से पुल का काम अभी तक चल रहा है। हालांकि अभी निविदा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तारीख बकाया है। फिर भी जिस हिसाब से अभी काम बकाया है उससे इसमें समय अधिक लग सकता है। क्योंकि अभी बाढ़ का समय है तो ऐसे में काम में बिलंब हो सकता है।
मॉडल स्टेशन में देरी
केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत फर्रुखाबाद स्टेशन के कायाकल्प का काम शुरू हुए काफी समय बीत गया है। 21 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना लापरवाही की शिकार हो रही है। लंबे समय से काम चलने से यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए कभी पटरियों को पार करना पड़ता है तो कभी सुदूर स्थान से चक्कर लगाकर पार पहुंचना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से सैकड़ों यात्री रोजाना प्रभावित होते हैं। जून 2023 को आधुनिक रेलवे स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तीन साल की लंबी अवधि के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है।
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परिचय- अछरौड़ा में निर्माणाधीन गो संरक्षण केंद्र।
हिन्दुस्तान पड़ताल
कहीं बजट का रोड़ा तो कहीं सुस्त रफ्तार की भेंट चढ़ी परियोजनायें
सीएम की चेतावनी के बाद भी जिम्मेदार लापरवाह,करोड़ों के प्रोजेक्ट लटके
सामान्य प्रश्न
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