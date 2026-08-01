Farrukhabad Kannauj News: रंजिश में युवक को लाठी-डंडों से पीटा, गंभीर घायल

Farrukhabad Kannauj News: रंजिश में युवक को लाठी-डंडों से पीटा , गंभीर घायलरानी रंजिश के चलते एक युवक पर तीन लोगों ने लाठी-डंडों और टकोरे से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर र

रंजिश में युवक को लाठी-डंडों से पीटा, गंभीर घायल

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। थाना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के सरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर तीन लोगों ने लाठी-डंडों और टकोरे से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर मोबाइल और उसमें रखे नकदी से भरे कवर को भी छीनने का आरोप लगाया है।

घटना का विवरण सरी गांव निवासी सुबोध ने बताया कि उसके पिता गांव के चौराहे के पास बाल कटिंग की दुकान चलाते हैं। करीब दस दिन पहले गांव का रहने वाला एक ग्रामीण बाल कटवाने आया था। आरोप है कि उस दौरान वह गाली-गलौज करने लगा। अभद्र व्यवहार के चलते उसके पिता ने बाल काटने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर अनिल रंजिश मानने लगा। शुक्रवार को बेटा गांव में स्थित एक दुकान पर सामान खरीदने गया था तभी गांव के 3 लोग एक साथ वहां पहुंच गए तीनों ने उसे घेर लिया और लाठी, डंडों तथा टकोरे से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

परिजनों का आरोप परिजनों का आरोप है कि हमलावर जाते समय सुबोध का मोबाइल फोन भी छीन ले गए। मोबाइल के कवर में लगभग चार हजार रुपये नकद रखे थे, जिन्हें भी आरोपी अपने साथ ले गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल को किसी तरह बचाया और उपचार के लिए लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मामूली विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया है और आरोपियों ने मारपीट के साथ लूट जैसी वारदात भी की है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायल का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。

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मारपीट में घायल युवक का लोहिया अस्पताल में हो रहा इलाज।