Farrukhabad Kannauj News: परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरी

Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद।पहाड़पुर बैरागर गांव में चोरों ने एक परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। दुकानदार की पत्नी की सतर्कता और हिम्मत के चलते चोर मौके से भाग निकले। घटना में दुकान से करीब 40 हजार रुपये की नकदी चोरी हो गई, जबकि कुल मिलाकर लगभग 50 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है । पीड़ित राजकुमार, जो नोएडा में काम करते हैं ने बताया कि उनके परिवार में पत्नी पुष्पा देवी, 12 वर्षीय बेटी हिमांशी और 8 वर्षीय बेटा मयंक हैं। घटना की रात पत्नी और दोनों बच्चे बरामदे में सो रहे थे।

रात करीब 11:30 बजे अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और सामान व नकदी समेटने लगे । इसी दौरान आहट होने पर पुष्पा देवी की नींद खुल गई। उन्होंने बिना घबराए शोर मचाते हुए चोरों को ललकार दिया। महिला की आवाज सुनते ही चोर घबरा गए और मौके से फरार हो गए। बाद में परिवार ने दुकान की जांच की तो नकदी गायब मिली और सामान भी बिखरा पड़ा था। राजकुमार ने बताया कि करीब आठ माह पहले भी उनकी इसी परचून की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 10 हजार रुपये का सामान चोरी हो गया था । लगातार दूसरी बार हुई घटना से परिवार में दहशत है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर मदद की गुहार लगाई है ।