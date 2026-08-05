Farrukhabad Kannauj News: संत रविदास की कलश यात्रा का स्वागत
Farrukhabad Kannauj News: की कलश यात्रा का स्वागत फर्रुखाबाद। भाजपा की ओर से निकाली जा रही संत रविदास की कलश यात्रा नवाबगंज में पहुंची जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किय
Farrukhabad Kannauj News: संत रविदास की कलश यात्रा का स्वागतफर्रुखाबाद।भाजपा की ओर से निकाली जा रही संत रविदास की कलश यात्रा नवाबगंज में पहुंची जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्य मार्गो पर होते हुये यह कलश यात्रा कई क्षेत्रों मे घूमी। जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा ने कहा कि संत रविदास ने अपने जीवन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए सनातन संस्कृ़ति को मजबूत करने का काम किया। जोधा नगला, मंझना, हुसैनपुर तराई, चिलसरा में भी यात्रा का स्वागत किया गया । वीरेंद्र कठेरिया, संदीप शाक्य, अनिल राजपूत, रामनरेश गौतम, कुलदीप गंगवार, कृष्ण मुरारी, कमल भारद्वाज, आदेश आदि मौजूद रहे।
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