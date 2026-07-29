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Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद परियोजना की 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद में शमसाबाद बाल विकास परियोजना की 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। चेहरा प्रमाणीकरण सिस्टम का पालन न करने और पोषण ट्रैकर एप पर कमी के कारण उनका मानदेय रोका जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोषाहार वितरित किया जाए।

Farrukhabad Kannauj News: शमसाबाद परियोजना की 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नोटिस

Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। शमसाबाद बाल विकास परियोजना की 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गयी है। शासन के सख्त निर्देशों के बाद भी इन कार्यकर्त्रियों ने चेहरा प्रमाणीकरण सिस्टम से पोषाहार का वितरण नहीं किया है। लापरवाह कार्यकर्त्रियों का मानदेय रोके जाने के साथ ही कार्यकर्त्रियों की मानदेय सेवा समाप्ति किए जाने की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश सीडीपीओ को दिये गये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने शमसाबाद परियोजना के कार्यो की बुधवार को पड़ताल की तो सामने आया कि पोषण ट्रैकर एप पर 76 फीसदी वितरण दर्ज है। अवशेष वितरण की फीडिंग न होने पर प्रभारी सीडीपीओ ने परियोजना की 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कारनामे बता दिये जिसमें बताया कि चेहरा प्रमाणीकरण सिस्टम से पोषाहार का वितरण नहीं कराया गया है।

डीपीओ ने स्पष्ट निर्देश दिये कि सभी लाभार्थियों को एफआरएस के माध्यम से पोषाहार का वितरण सुनिश्चित कंरें। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन माप और लंबाई माप की समीक्षा करने पर पाया कि 91 फीसदी बच्चों की वजन माप अर्जित की गयी है जो खेदजनक है। संभव अभियान के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन को लेकर भी दिशा निर्देश दिये गये। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि जीपीएस लोकेशन वाली फोटो शेयर करते हुए कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की उपस्थिति दर्ज की जाए।

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