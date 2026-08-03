Farrukhabad Kannauj News: हादसों में तीन घायल, एक गंभीर
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज में हुए अलग-अलग हादसों में 14 वर्षीय चांदनी, 17 वर्षीय रूवा और तस्लीम घायल हो गए। स्थानीय लोगों और 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी लाया गया। तस्लीम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया।
Farrukhabad Kannauj News: कायमगंज। अलग-अलग हादसों में कम्पिल क्षेत्र के गांव रुदायन निवासी फिरोज की 14 वर्षीय पुत्री चांदनी व वाहिद अली की 17 वर्षीय पुत्री रूवा एवं क्षेत्र के गांव अहियापुर निवासी तस्लीम घायल हो गए। आसपास के लोगों व 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों को सीएचसी भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद तस्लीम की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया।
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