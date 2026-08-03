Farrukhabad Kannauj News: जहरीले कीड़े के काटने से वृद्ध की मौत
Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद के संतोषपुर गांव के 70 वर्षीय किसान बादशाह सिंह को सोमवार सुबह मंदिर के पास जहरीले कीड़े ने काट लिया। बेहोश होने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बादशाह सिंह की चार बेटियाँ हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है। पत्नी का आंसू भरा हाल है।
Farrukhabad Kannauj News: मोहम्मदाबाद। संतोषपुर गांव निवासी 70 वर्षीय बादशाह सिंह खेती करते थे। सोमवार सुबह लगभग साढ़े 4 बजे घर के पास ही मंदिर पर बंधे जानवरों को चारा डालने जा रहे थे तभी मंदिर के पास किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया । आवाज लगाने पर आस पास के लोग इक्कठे हो गए । थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए तो परिजन उन्हें लेकर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरोगा जसवीर सिंह ने पंचनामा भर कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने क्षेत्रीय लेखपाल को सूचना दे दी है । बादशाह सिंह की 4 पुत्रियां थी ।
बबिता देवी , रीना देवी की शादी हो गई है। कामिनी देवी व स्वाती की शादी नहीं हुई है। पत्नी रानी देवी का रोरोकर बुरा हाल है ।
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