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पत्नी की हत्या करके मां से बोला- तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं

By Deep Pandey
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उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी मां से कहा, तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं। आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

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उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कादरीगेट क्षेत्र के देवरामपुर गांव में मंगलवार रात पति ने घर के अंदर भारी वस्तु से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने अपनी मां से कहा, तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

देवरामपुर निवासी 60 वर्षीय सरस्वती ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे उनके 38 वर्षीय बेटे सनी वर्मा ने अचानक कहा, तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं। यह सुनकर वह सन्न रह गईं। आनन-फानन में वह पहली मंजिल पर पहुंचीं, जहां 32 वर्षीय बहू मीरा का खून से लथपथ शव पड़ा था। उसका सिर किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। सरस्वती ने बताया कि सनी फॉल सीलिंग की ठेकेदारी का काम करता है और आए दिन नशे में घर आकर मारपीट करता था। वारदात के समय सनी के चार बच्चे राम, दुर्गा, श्याम और खुशी मकान की निचली मंजिल पर सो रहे थे, जबकि पति-पत्नी पहली मंजिल पर थे। रात में पत्नी से विवाद के बाद सनी ने उसकी हत्या कर दी।

घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही

ग्राम प्रधान की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस को घटनास्थल से आरोपित का मोबाइल फोन मिला है, जबकि पत्नी का फोन वह अपने साथ ले गया है। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार, सीओ सिटी अभय वर्मा और फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सीओ ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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बुलंदशहर : शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या

वहीं बुलंदशहर में शादी का दबाव बनाने पर मंगलवार की रात प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या करने पर खुर्जा की शिवलोक कॉलोनी में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं, परिजनों ने हत्यारोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया।गांव नेहरूपुर निवासी अजीत करीब आठ माह पूर्व से कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में एक किराये के मकान में रहता है। पुलिस के अनुसार उसका प्रेम प्रसंग करीब तीन वर्ष से गांव नेहरूपुर निवासी बेबी (35 वर्षीय) पत्नी पंकज उर्फ बंते के साथ चल रहा है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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