पत्नी की हत्या करके मां से बोला- तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी मां से कहा, तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं। आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कादरीगेट क्षेत्र के देवरामपुर गांव में मंगलवार रात पति ने घर के अंदर भारी वस्तु से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने अपनी मां से कहा, तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच-पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

देवरामपुर निवासी 60 वर्षीय सरस्वती ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे उनके 38 वर्षीय बेटे सनी वर्मा ने अचानक कहा, तेरी बहू को मारकर जा रहा हूं। यह सुनकर वह सन्न रह गईं। आनन-फानन में वह पहली मंजिल पर पहुंचीं, जहां 32 वर्षीय बहू मीरा का खून से लथपथ शव पड़ा था। उसका सिर किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। सरस्वती ने बताया कि सनी फॉल सीलिंग की ठेकेदारी का काम करता है और आए दिन नशे में घर आकर मारपीट करता था। वारदात के समय सनी के चार बच्चे राम, दुर्गा, श्याम और खुशी मकान की निचली मंजिल पर सो रहे थे, जबकि पति-पत्नी पहली मंजिल पर थे। रात में पत्नी से विवाद के बाद सनी ने उसकी हत्या कर दी।

घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही ग्राम प्रधान की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस को घटनास्थल से आरोपित का मोबाइल फोन मिला है, जबकि पत्नी का फोन वह अपने साथ ले गया है। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार, सीओ सिटी अभय वर्मा और फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सीओ ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।