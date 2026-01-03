यूपी के किसानों को मिला नए साल का गिफ्ट, तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

संक्षेप: यूपी के किसानों को नए साल का गिफ्ट मिला है। केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की दीर्घकालिक सिंचाई कोष योजना (एटीआईएफ) के तहत नाबार्ड ने 6,431.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

योगी सरकार ने यूपी के किसानों को नए साल का गिफ्ट दिया है। सरकार ने तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को नाबार्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई, पेयजल और भूगर्भ समस्याएं समाप्त होंगी। परियोजना की मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक, पूर्वांचल में सरयू नहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यगंगा परियोजना के दूसरे चरण का काम होगा।

केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की दीर्घकालिक सिंचाई कोष योजना (एटीआईएफ) के तहत नाबार्ड ने 6,431.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। तीनों परियोजनाओं से पूर्वी, पश्चिमी यूपी में बाढ़ नियंत्रण के साथ बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र दोनों में बढ़ोतरी होगी। नदियों के चैनलाइजेशन से ग्लोबल वॉर्मिंग की दिक्कतें भी कम होंगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल के साथ नाबार्ड के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इस क्रम में बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 1,353.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे महोबा, हमीरपुर और बांदा जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड की धसान नदी पर बनी परियोजना के कई हिस्सों का काम पूरा हो चुका है, स्वीकृत राशि से हमीरपुर जिले में बचा काम पूरा किया जाएगा। सिंचाई के अलावा परियोजना क्षेत्र में पेयजल संकट और मवेशियों के लिए राहत होगी।

सरयू नहर परियोजना से लाभान्वित होगें 30 लाख किसान सरयू नहर परियोजना के लिए 1,899.35 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जिलों में फैली हुई है। इससे पूर्वी यूपी के सघन आबादी वाले इन जिलों को जल संकट से निजात मिलेगी। इससे सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी के अतिरेक पानी का चैनलाईजेशन होगा व कृषि क्षेत्र और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। परियोजना पूरा होने से 6,227 गांवों के 30 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मत्स्य पालन के भी अवसर भी बढ़ेंगे।