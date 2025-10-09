Farmers patience ran out; in Auraiya, the secretary was chased and beaten for not getting fertilizer running away किसानों का सब्र टूटा, खाद न मिलने पर औरैया में सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, भागते नजर आए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
किसानों का सब्र टूटा, खाद न मिलने पर औरैया में सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, भागते नजर आए

खाद किल्लत को लेकर किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। यूपी के औरेया में किसानों ने खाद न मिलने पर सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। किसानों से बचने के लिए सचिव भागते नजर आए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला अछल्दा में बैसौली समिति का है। यहां सुबह से किसान लाइन लगाए थे।

Yogesh Yadav अछल्दा (औरैया), संवाददाताThu, 9 Oct 2025 09:34 PM
डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। क्षेत्र के बैसौली समिति के बाहर गुरुवार सुबह से लाइन में लगे किसानों को खाद नहीं मिली तो समिति सचिव को पीट दिया। कुछ किसानों ने बीचबचाव कर उन्हें बचाया। इसके बाद सचिव भागते नजर आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

किसानों सुनील, रामचंद्र, दिनेश, दीपक आदि ने बताया कि उनके साथ ही सैकड़ों किसान सुबह से खाद के लिए लाइन में लगे थे। इसके बाद भी खाद नहीं मिली तो कुछ किसान आक्रोशित हो गए। समिति सचिव कृष्ण कुमार से अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। अफरातफरी के बीच सचिव किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले। घटना के बाद खाद का वितरण भी रोक दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र में महज 300 बोरी खाद थी, जबकि सैकड़ों किसान लाइन में लगे थे। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि सचिव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सचिव का सीएचसी अछल्दा में उपचार कराया गया है।

बेला में भी की गई थी धक्कामुक्की

तीन दिन पहले सोमवार सुबह सहकारी संघ बेला में खाद वितरण में कथित भेदभाव को लेकर किसानों ने हंगामा किया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था बनाकर डीएपी खाद का वितरण सुनिश्चित कराया। किसानों का आरोप था कि संघ के सचिव अभिनाथ यादव खाद वितरण में मनमानी और भेदभाव कर रहे हैं। किसानों ने सचिव के साथ धक्का-मुक्की भी की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और किसानों को कतार में बिठाकर खाद दी गई। किसानों ने कई दिनों से चक्कर लगाने की बात कही। एक किसान ने आरोप लगाया कि सुबह से भूखे-प्यासे आने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी जा रही, जिससे उनकी फसल को नुकसान हो रहा है।

