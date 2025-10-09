किसानों का सब्र टूटा, खाद न मिलने पर औरैया में सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, भागते नजर आए

खाद किल्लत को लेकर किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। यूपी के औरेया में किसानों ने खाद न मिलने पर सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। किसानों से बचने के लिए सचिव भागते नजर आए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला अछल्दा में बैसौली समिति का है। यहां सुबह से किसान लाइन लगाए थे।

डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। क्षेत्र के बैसौली समिति के बाहर गुरुवार सुबह से लाइन में लगे किसानों को खाद नहीं मिली तो समिति सचिव को पीट दिया। कुछ किसानों ने बीचबचाव कर उन्हें बचाया। इसके बाद सचिव भागते नजर आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

किसानों सुनील, रामचंद्र, दिनेश, दीपक आदि ने बताया कि उनके साथ ही सैकड़ों किसान सुबह से खाद के लिए लाइन में लगे थे। इसके बाद भी खाद नहीं मिली तो कुछ किसान आक्रोशित हो गए। समिति सचिव कृष्ण कुमार से अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। अफरातफरी के बीच सचिव किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले। घटना के बाद खाद का वितरण भी रोक दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र में महज 300 बोरी खाद थी, जबकि सैकड़ों किसान लाइन में लगे थे। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि सचिव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सचिव का सीएचसी अछल्दा में उपचार कराया गया है।