समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय फल उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा मौजूदा सरकार में किसानों की कड़ी मेहनत का 'फल' विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने भाजपा को 'व्यापारियों' और 'बिचौलियों' की पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा असल में उत्पादन और औद्योगिक विकास के बजाय कमीशन को प्राथमिकता देती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणियां इस चिंता पर केंद्रित है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबारी घरेलू फल उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने हाल के रुझानों और विज्ञापनों को भारतीय बागवानी उद्योग के लिए 'विनाश का पत्र' बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में खेती और बागवानी करने वालों को धोखा दिया जाएगा। अब फल का 'फल' भी विदेशी कंपनियां ले जाएंगी! उन्होंने कहा कि यह बदलाव कोई अचानक हुआ आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, असल में भाजपा की सोच व्यापारियों वाली है। वे न तो उत्पादन करना चाहते हैं और न ही विनिर्माण। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो काम करके कमाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बीच में से खाते हैं।

अर्थव्यवस्था को भाजपा ने बना दिया बिचौलियों का खेल मैदान अखिलेश यादव ने भाजपा पर अर्थव्यवस्था को बिचौलियों का खेल का मैदान बनाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सरकार का ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और कोर उद्योगों को सहयोग करने करने की बजाय 'सुविधा शुल्क' और 'कमीशन' इकट्ठा करने पर चला गया है। अखिलेश यादव बोले, यह 'बिचौलिया संस्कृति' भारत में महंगाई और बेरोज़गारी के दोहरे संकट का सीधा कारण है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के दखल से आखिरी उपभोक्ता के लिए कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ जाती हैं।