पराली प्रबंधन में किसानों को बड़ा झटका, लाखों का कर्जा; बैंक की किस्त जमा करना भी हुआ मुश्किल
इस बायो फ्यूल प्लांट के पूरी क्षमता से नहीं चलने से 50 से 83 लाख रुपये का ऋण लेकर पराली प्रबंधन और बिक्री की संभावना तलाश रहे किसानों को बड़ा झटका लगा है। प्लांट अपनी क्षमता का 10% की भी पराली नहीं खरीद रहा जिससे 30 से अधिक किसानों को बैंकों की किस्त जमा करने में मुश्किल हो रही है।
UP News : खेतों में पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण की समस्या को देखते हुए गोरखपुर के धुरियापार में इंडियन ऑयल का दो साल पहले बायो फ्यूल प्लांट स्थापित हुआ तो किसानों की आय को लेकर तमाम दावे हुए। लेकिन प्लांट के पूरी क्षमता से नहीं चलने से 50 से 83 लाख रुपये का ऋण लेकर पराली प्रबंधन और बिक्री की संभावना तलाश रहे किसानों को बड़ा झटका लगा है। प्लांट अपनी क्षमता का दस फीसदी की भी पराली नहीं खरीद रहा जिससे 30 से अधिक किसानों को बैंकों की किस्त जमा करने में मुश्किल हो रही है।
धुरियापार में 165 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन ऑयल ने बायो फ्यूल प्लांट लगाया था। इसका लोकार्पण 8 मार्च, 2024 को केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने किया था। तब बायो गैस प्लांट द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के दावे हुए थे। प्लांट को पराली मुहैया कराने के लिए कृषि विभाग ने सरकारी योजना के तहत दो वित्तीय वर्षों में 32 से अधिक एफपीओ और किसानों को 50 से 83 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से मुहैया कराया। खजनी क्षेत्र के हरि गोविंद की एफपीओ के साथ दो किसानों ने बैंक से 53 लाख रुपये का ऋण पिछले साल लिया था। बैंक और योजना की शर्त पूरी करने पर एफपीओ को 80 फीसदी और किसानों को ऋण में 40 फीसदी की छूट मिलनी थी। लेकिन पराली की खरीद नहीं होने से न तो सब्सिडी का लाभ मिला न ही किसानों की आय बढ़ी। उल्टें बैंक की किस्त जमा करने का दबाव बढ़ गया।
खजनी क्षेत्र के ही सुभाष त्रिपाठी ने 2023 में 83 लाख रुपये का ऋण लिया था। उनका कहना है कि फ्यूल प्लांट से 7000 मीट्रिक टन पराली का टेंडर निकला था। दो रुपये किलो की दर से खरीद होनी है। तीन दर्जन लोगों में इस मामूली खरीद का मतलब नहीं है। प्लांट की क्षमता बढ़ेगी तभी राहत मिलेगी। शासन से सब्सिडी की रकम आ गई है, लेकिन खाते में जुड़ा नहीं है।
प्लांट को करनी थी 70000 मीट्रिक टन पराली की खपत
हरि गोविंद का कहना है कि बायो फ्यूल प्लांट में सालाना 70000 मीट्रिक टन पराली की खपत का दावा था। एक मशीन से तीन से चार हजार मीट्रिक टन पराली को कम्प्रेस कर बायो फ्यूल प्लांट में भेजा जा सकता है। लेकिन प्लांट की तरफ से सिर्फ 7500 मीट्रिक टन पराली की खपत हुई है। कुछ किसानों ने बाराबंकी में जाकर बिक्री का प्रयास किया लेकिन भाड़ा अधिक होने से नुकसान हुआ। बिक्री नहीं होने से बैंक की किस्त नहीं जमा हो रही है। साथ ही सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
यह था दावा
लोकार्पण के दौरान दावा किया गया था कि प्लांट प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन कृषि अवशेष (धान का भूसा), 20 मीट्रिक टन प्रेसमड और 10 मीट्रिक टन मवेशियो के गोबर का उपयोग करेगा और प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन बायोगैस और 125 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा।
क्या बोले अधिकारी
उप कृषि निदेशक धनन्जय सिंह ने बताया कि पराली खरीद सुनिश्चित हो इसके लिए गोरखपुर के साथ प्रदेश स्तर पर इंडियन ऑयल के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई है। कंपनी ने प्लांट की क्षमता बढ़ाकर पराली खरीद सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। अगले साल तक प्लांट पूरी क्षमता से चलेगी तो खरीद को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। महराजगंज में भी बायो गैस प्लांट लगाने की कवायद हो रही है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें