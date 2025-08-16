खेत में काम कर रहे किसान को बाघ ने बनाया निवाला, अधखाया शव मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा

लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर रेंज में खेत पर काम करने गए किसान को बाघ खींचकर ले गया और उसे मार डाला। युवक का अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। बाघ के हमले में युवक की मौत से ग्रामीण भड़क गए और जमकर प्रदर्शन किया।

यूपी के लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर रेंज में खेत पर काम करने गए किसान को बाघ खींचकर ले गया और उसे मार डाला। शनिवार को युवक का अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। बाघ के हमले में युवक की मौत से ग्रामीण भड़क गए और जमकर प्रदर्शन किया। वन विभाग और पुलिस के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए।

सम्पूर्णानगर थाना क्षेत्र के परसपुर गांव का 45 वर्षीय हरिश्चंद्र शुक्रवार दोपहर बाद गन्ने के खेत में लगे खर पतवार को काटने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। शुक्रवार देर रात तक उसके न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी और पुलिस व वन विभाग को भी सूचना दी। शुक्रवार रात को भी वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। शनिवार सुबह से युवक की फिर तलाश शुरू की गई। इस दौरान गन्ने के खेत में हरिश्चंद का अधखाया शव बरामद हुआ। युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीण भड़क गए और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शव रास्ते पर रख दिया। मौके पर पहुंचे संपूर्णानगर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और वन विभाग ने बाघ को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण शांत हुए।

बहराइच में तेंदुए ने बच्चे पर किया हमला उधर, बहराइच जिले के कतर्नियाघाट रेंज अंतर्गत आम्बा गांव में बुधवार शाम खेत में अपनी मां के साथ गए छह वर्षीय मासूम तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।