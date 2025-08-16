farmer working in field was killed by tiger villagers created ruckus after finding body खेत में काम कर रहे किसान को बाघ ने बनाया निवाला, अधखाया शव मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
farmer working in field was killed by tiger villagers created ruckus after finding body

लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर रेंज में खेत पर काम करने गए किसान को बाघ खींचकर ले गया और उसे मार डाला।  युवक का अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। बाघ के हमले में युवक की मौत से ग्रामीण भड़क गए और जमकर प्रदर्शन किया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीSat, 16 Aug 2025 10:16 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर रेंज में खेत पर काम करने गए किसान को बाघ खींचकर ले गया और उसे मार डाला। शनिवार को युवक का अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। बाघ के हमले में युवक की मौत से ग्रामीण भड़क गए और जमकर प्रदर्शन किया। वन विभाग और पुलिस के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए।

सम्पूर्णानगर थाना क्षेत्र के परसपुर गांव का 45 वर्षीय हरिश्चंद्र शुक्रवार दोपहर बाद गन्ने के खेत में लगे खर पतवार को काटने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। शुक्रवार देर रात तक उसके न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी और पुलिस व वन विभाग को भी सूचना दी। शुक्रवार रात को भी वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। शनिवार सुबह से युवक की फिर तलाश शुरू की गई। इस दौरान गन्ने के खेत में हरिश्चंद का अधखाया शव बरामद हुआ। युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीण भड़क गए और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शव रास्ते पर रख दिया। मौके पर पहुंचे संपूर्णानगर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और वन विभाग ने बाघ को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण शांत हुए।

बहराइच में तेंदुए ने बच्चे पर किया हमला

उधर, बहराइच जिले के कतर्नियाघाट रेंज अंतर्गत आम्बा गांव में बुधवार शाम खेत में अपनी मां के साथ गए छह वर्षीय मासूम तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, आम्बा गांव की निवासी सुनीता देवी अपने बच्चों के साथ धान के खेत में गई थीं। इसी दौरान घात लगाए बैठे एक तेंदुए ने अचानक उनके बड़े बेटे प्रिंस (06) पर हमला कर दिया। तेंदुआ बच्चे को जबड़ों में दबाकर झाड़ियों की ओर खींचने लगा। बच्चे को खतरे में देख सुनीता देवी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़ गईं। सुनीता देवी ने बताया कि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार बच्चे को अपनी ओर खींचती रहीं। इस बीच, उनके छोटे बेटे ने भी एक डंडी से तेंदुए पर वार कर बच्चे को किसी तरह बचाया

Lakhimpur Kheri
