पत्नी के कैंसर का इलाज कराने आए किसान की अस्पताल परिसर में हत्या, झाड़ियो में मिला शव

संक्षेप: यूपी के कानपुर में पत्नी का इलाज कराने आए किसान की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद किसान का शव अस्पताल परिसर की झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस हत्यारोपी की तलाश कर रही है।

Sun, 19 Oct 2025 04:02 PMDinesh Rathour कानपुर
कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल में पत्नी का इलाज कराने आए अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या कर आरोपित भाग निकले। वह शुक्रवार रात से वह लापता थे। जिसके बाद रविवार सुबह उनका शव जेके कैंसर अस्पताल के परिसर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।

औरैया के बहादुरपुर निवासी 55 वर्षीय राम कुमार सिंह राजावत किसान थे। उनके परिवार में पत्नी अनीता, बेटी नम्रता और बेटा विशाल है। परिजनों ने बताया कि अनीता के फेफड़ों में इंफेक्शन था। वह बीते एक माह से अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान राजकुमार पत्नी के साथ थे। शनिवार को वह पत्नी से खाना खाने की बात कह कर निकले थे। शनिवार को परिजनों ने स्वरूप नगर थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद रविवार सुबह जेके कैंसर अस्पताल परिसर में झाड़ियां के पास उनका रक्तरंजित शव मिला। सूचना पर एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंचे।

पुलिस में फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किया। इस दौरान उनके पेट में धारदार हथियार के चार से पांच घाव मिले। थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। फिलहाल परिवार ने किसी पर कोई रंजिश की आशंका नहीं जताई है। मामले की जांच कर हत्यारोपियो की तलाश की जा रही है।