पत्नी के कैंसर का इलाज कराने आए किसान की अस्पताल परिसर में हत्या, झाड़ियो में मिला शव

संक्षेप: यूपी के कानपुर में पत्नी का इलाज कराने आए किसान की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद किसान का शव अस्पताल परिसर की झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस हत्यारोपी की तलाश कर रही है।

कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल में पत्नी का इलाज कराने आए अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या कर आरोपित भाग निकले। वह शुक्रवार रात से वह लापता थे। जिसके बाद रविवार सुबह उनका शव जेके कैंसर अस्पताल के परिसर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।

औरैया के बहादुरपुर निवासी 55 वर्षीय राम कुमार सिंह राजावत किसान थे। उनके परिवार में पत्नी अनीता, बेटी नम्रता और बेटा विशाल है। परिजनों ने बताया कि अनीता के फेफड़ों में इंफेक्शन था। वह बीते एक माह से अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान राजकुमार पत्नी के साथ थे। शनिवार को वह पत्नी से खाना खाने की बात कह कर निकले थे। शनिवार को परिजनों ने स्वरूप नगर थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद रविवार सुबह जेके कैंसर अस्पताल परिसर में झाड़ियां के पास उनका रक्तरंजित शव मिला। सूचना पर एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंचे।