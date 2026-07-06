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किसान वेलफेयर स्कीम्स से बदली खेती की तस्वीर, इनकम और भरोसे को मिला सहारा

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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खेती को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए किसानों को बीज, सिंचाई, वित्तीय सहायता, फसल सुरक्षा और बाजार से जोड़ने वाले कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, सोलर पंप, और डिजिटल मंडी जैसी पहल किसानों को खेती के हर चरण में सहयोग देने का काम कर रही हैं।

किसान वेलफेयर स्कीम्स से बदली खेती की तस्वीर, इनकम और भरोसे को मिला सहारा

किसान की जिंदगी मौसम, पानी, बीज, बाजार और पैसों के सही समय पर मिलने पर चलती है। फसल खेत में खड़ी हो, तब भी चिंता रहती है कि पानी समय पर मिलेगा या नहीं, खाद और बीज का खर्च कैसे निकलेगा, फसल खराब हुई तो क्या होगा और मंडी में दाम सही मिलेंगे या नहीं।

यही वजह है कि किसान कल्याण केवल एक योजना का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इसमें बेहतर बीज, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान, फसल बीमा, सोलर पंप, किसान पाठशाला, डिजिटल मंडी और ग्रामीण बाजार जैसी कई बातें जुड़ती हैं।

यूपी में किसानों की इसी पूरी चेन को मजबूत करने में बदलाव लाया जा रहा है, ताकि खेत में शुरुआत बेहतर हो, बीच में खर्च का सहारा मिले, रिस्क के समय सेफ्टी मिले और फसल तैयार होने के बाद मार्केट तक रास्ता मिले।

किसान क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस स्पीड

खेती में खर्च फसल बिकने से पहले शुरू हो जाता है। किसान को बीज लेना होता है, खाद चाहिए, सिंचाई चाहिए, मजदूरी देनी होती है और कई बार मशीन भी किराए पर लेनी पड़ती है। ऐसे समय में किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए बड़ा फाइनेंस सपोर्ट बनता है।

नवंबर 2025 तक यूपी में 492.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इससे किसानों को खेती की जरूरतों के लिए समय पर क्रेडिट लेने में मदद मिली।

यह सुविधा छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास जरूरी है, क्योंकि उनके पास अक्सर सेविंग्स कम होती है। अगर समय पर पैसा मिल जाए, तो बुवाई नहीं रुकती, खेत की तैयारी नहीं रुकती और सिंचाई व मजदूरी का काम भी चलता रहता है।

क्रेडिट मिला टाइम पर, खेती चली लाइन पर, किसान का भरोसा बढ़ा फाइनेंस सपोर्ट पर।

बीज से शुरुआत, खेती को नई सौगात

खेती की असली शुरुआत बीज से होती है। अगर बीज अच्छा है, तो किसान बुवाई भरोसे के साथ करता है और अगर बीज कमजोर है, तो फसल की उम्मीद भी कमजोर हो जाती है। इसलिए अच्छी क्वालिटी वाले बीज किसान की पहली जरूरत हैं।

यूपी में किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने पर फोकस रहा है। 2017-18 से 2025 तक किसानों को 546.85 लाख क्विंटल अच्छी क्वालिटी वाले बीज उपलब्ध कराए गए। इससे खेती की शुरुआत मजबूत होती है और किसान को फसल को लेकर ज्यादा भरोसा मिलता है।

जब बीज अच्छा हो, पानी की व्यवस्था हो और किसान को समय पर क्रेडिट मिले, तो खेती का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यही भरोसा खेत से गांव के बाजार तक असर दिखाता है।

पीएम-किसान से डायरेक्ट सपोर्ट

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। यूपी में इस योजना के माध्यम से 3.12 करोड़ किसानों को 22 किस्तों में 99,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

हालांकि यह सहायता खेती की पूरी लागत को कवर नहीं करती, लेकिन जरूरी और तत्काल खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे किसानों को खेती की तैयारियों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

डायरेक्ट सहायता का साथ, खेती को नया विश्वास और छोटी जरूरतों को मजबूत आधार।

फसल बीमा से रिस्क कम, किसान का भरोसा मजबूत

खेती में सबसे बड़ा रिस्क मौसम है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं और कभी रोग लग जाता है। ऐसे में किसान की महीनों की मेहनत पर असर पड़ता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सेफ्टी देने के लिए बनी है। यूपी में 2017-18 से 2025-26 के बीच 353.14 लाख बीमित किसानों को 5,660.33 करोड़ रुपये की मदद राशि मिली।

फसल बीमा किसानों को यह विश्वास दिलाता है कि फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा। यह सहायता उन्हें अगली फसल की तैयारी करने में मदद करती है और वित्तीय बोझ को कम करने में सहायक होती है।

सोलर पंप से सिंचाई, खेतों में नई एनर्जी

खेती में पानी सबसे जरूरी जरूरत है। फसल को सही समय पर पानी मिले, तो किसान की मेहनत मजबूत होती है और अगर सिंचाई रुक जाए, तो उत्पादन पर असर पड़ता है।

यूपी में सोलर पंप किसानों के लिए सिंचाई का नया सपोर्ट बन रहे हैं। 2017-18 से 2025 के बीच 86,128 सोलर पंप लगाए गए। इससे किसानों को खेत के पास एनर्जी सपोर्ट मिला और सिंचाई पर बेहतर कंट्रोल की सुविधा भी मिली।

पीएम-कुसुम जैसी पहल सोलर एनर्जी को खेती से जोड़ने में मदद करती है। इससे डीजल और बिजली पर पूरी निर्भरता कम हो सकती है और किसान को पानी देने के समय पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है।

सोलर से पानी, खेतों में रवानी, किसान को मिली नई आसानी।

ट्रेनिंग से प्लानिंग, किसान को स्मार्ट फार्मिंग

आज खेती में जानकारी बहुत जरूरी है। किसान को बीज, मिट्टी, मौसम, सिंचाई, दवा, मशीन और मार्केट की समझ हो, तो वह बेहतर फैसला ले सकता है। इसलिए किसान पाठशाला जैसी ट्रेनिंग खेती को स्मार्ट बनाने में मदद करती है।

यूपी में 2025-26 के दौरान 1,613 ग्राम पंचायत स्तरीय किसान पाठशालाओं के जरिए 15.20 लाख किसानों को ट्रेनिंग दी गई। इससे किसानों को नई टेक्नोलॉजी, बेहतर खेती के तरीके और सरकारी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिली।

ट्रेनिंग से किसान केवल पुराने तरीके पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि नई जानकारी के साथ खेती करता है। इससे खर्च समझने, रिस्क घटाने और उत्पादन सुधारने में मदद मिलती है।

डिजिटल मंडी से मार्केट लिंक, किसान इनकम को सिंक

फसल उगाना आधी कहानी है। असली कमाई तब होती है, जब फसल सही दाम पर बिके। इसलिए मार्केट लिंक किसान के लिए बहुत जरूरी है।

यूपी में ई-मंडी, मंडी भाव ऐप, ऑनलाइन रसीद और डिजिटल मंडी सिस्टम जैसी सुविधाओं से किसानों को मार्केट की जानकारी बेहतर तरीके से मिल रही है। किसान मंडी भाव देख सकता है, मौसम की जानकारी ले सकता है और गन्ना किसान पर्ची व भुगतान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देख सकता है।

ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों और मंडियों को बड़े एग्री मार्केट से जोड़ने की दिशा में मदद करते हैं। इससे किसान को समझ आता है कि उसकी उपज किस मार्केट में बेहतर दाम पा सकती है।

डिजिटल भाव, मार्केट का चाव, किसान की कमाई को मिला नया प्रभाव।

भरोसे से खेती, खेती से गांव की ग्रोथ

किसान कल्याण का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता। जब किसान के पास पैसा आता है, तो गांव की दुकान चलती है, बीज बिकते हैं, खाद बिकती है, मजदूर को काम मिलता है, मशीन किराए पर चलती है और मंडी में आवाजाही बढ़ती है।

यही वजह है कि किसान को मिला सपोर्ट पूरे गांव की इकॉनमी को बूस्ट देता है। बेहतर बीज से फसल मजबूत होती है, क्रेडिट से खेती नहीं रुकती, पीएम-किसान से छोटे खर्च संभलते हैं, फसल बीमा से रिस्क घटता है, सोलर पंप से सिंचाई का भरोसा बढ़ता है और डिजिटल मंडी से मार्केट लिंक मजबूत होता है।

यानी किसान कल्याण खेत से गांव तक बदलाव की पूरी चेन बनाता है।

किसान कल्याण से नई खेती, नई उम्मीद

यूपी में किसान कल्याण अब केवल राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती को मजबूत, स्मार्ट और मार्केट से जुड़ा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। किसान को बीज, क्रेडिट, डायरेक्ट सपोर्ट, बीमा, सिंचाई, ट्रेनिंग और मार्केट लिंक मिलें, तो उसकी खेती ज्यादा भरोसे के साथ आगे बढ़ती है।

इन योजनाओं से किसान की आय पर सीधा और परोक्ष दोनों असर पड़ता है। सीधा असर तब होता है, जब पैसा, बीमा या क्रेडिट मिलता है और परोक्ष असर तब होता है, जब सिंचाई बेहतर होती है, फसल समय पर तैयार होती है और बाजार तक पहुंच आसान होती है।

किसान मजबूत होंगे, तो खेत भी मजबूत होंगे। खेत मजबूत होंगे, तो गांव की कमाई बढ़ेगी और गांव की कमाई बढ़ेगी, तो यूपी की ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी।

किसान को सहारा, खेतों को उजियारा, योजनाओं से बढ़ा आय और भरोसा हमारा।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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