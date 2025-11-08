पुरानी रंजिश के चलते किसान की बांका मारकर हत्या, हमलावरों ने बटाईदार को भी दौड़ाया

संक्षेप: बरेली में पुरानी रंजिश के चलते खेत पर गए किसान की बांका से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनके बटाईदार को भी दौड़ाया। मृतक के बेटे ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना शेरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बरेली में पुरानी रंजिश के चलते खेत पर गए किसान की बांका से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनके बटाईदार को भी दौड़ाया। मृतक के बेटे ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना शेरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बैरमनगर निवासी भूपेंद्र यादव ने बताया कि गांव से करीब चार सौ मीटर की दूरी पर उनका खेत है, जहां ट्यूबवेल लगा है और एक कमरा बना हुआ है। उनके पिता 50 वर्षीय भूप सिंह यादव दिन में ज्यादातर समय खेत पर ही रहते हैं। शनिवार सुबह करीब नौ बजे भूप सिंह खेत पर गए थे, जहां नूराबाद निवासी बटाईदार धर्मपाल भी मौजूद था।

शाम करीब साढ़े छह बजे नूराबाद निवासी अनिल उर्फ पप्पू और रंपुरा निवासी दोस्त वकील अहमद के साथ वहां पहुंचा और उनके पिता से अपने पिता तुलाराम के बारे में पूछने लगा। बातचीत के दौरान ही तुलाराम भी वहां पहुंच गया और फिर पप्पू ने जैकेट में छिपाए बांका से भूपेंद्र सिंह की गर्दन पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। बीचबचाव की कोशिश पर आरोपियों ने बटाईदार धर्मपाल को भी दौड़ा लिया। धर्मपाल की सूचना पर पहुंचे परिजन भूपेंद्र को अस्पताल लेकर जा रहे थे लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने तक मौत हो गई।