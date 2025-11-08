पुरानी रंजिश के चलते किसान की बांका मारकर हत्या, हमलावरों ने बटाईदार को भी दौड़ाया

Hindustan Hindi News
Sat, 8 Nov 2025 11:04 PMDinesh Rathour बरेली
बरेली में पुरानी रंजिश के चलते खेत पर गए किसान की बांका से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनके बटाईदार को भी दौड़ाया। मृतक के बेटे ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना शेरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बैरमनगर निवासी भूपेंद्र यादव ने बताया कि गांव से करीब चार सौ मीटर की दूरी पर उनका खेत है, जहां ट्यूबवेल लगा है और एक कमरा बना हुआ है। उनके पिता 50 वर्षीय भूप सिंह यादव दिन में ज्यादातर समय खेत पर ही रहते हैं। शनिवार सुबह करीब नौ बजे भूप सिंह खेत पर गए थे, जहां नूराबाद निवासी बटाईदार धर्मपाल भी मौजूद था।

शाम करीब साढ़े छह बजे नूराबाद निवासी अनिल उर्फ पप्पू और रंपुरा निवासी दोस्त वकील अहमद के साथ वहां पहुंचा और उनके पिता से अपने पिता तुलाराम के बारे में पूछने लगा। बातचीत के दौरान ही तुलाराम भी वहां पहुंच गया और फिर पप्पू ने जैकेट में छिपाए बांका से भूपेंद्र सिंह की गर्दन पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। बीचबचाव की कोशिश पर आरोपियों ने बटाईदार धर्मपाल को भी दौड़ा लिया। धर्मपाल की सूचना पर पहुंचे परिजन भूपेंद्र को अस्पताल लेकर जा रहे थे लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने तक मौत हो गई।

सूचना पर एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ बहेड़ी अरुण सिंह ने मौके पर पहुंचकर परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। इस मामले में भूपेंद्र की ओर से तुलाराम, उसके बेटे अनिल उर्फ पप्पू और वकील अहमद के खिलाफ तहरीर दी गई है। उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर रही है।

