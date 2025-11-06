मेड़ के विवाद में गोली मारकर हत्या, गोली लगते ही जमीन पर गिर गया किसान, आरोपी फरार

संक्षेप: बदायूं में मेड़ के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान पर फायर करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी मामूली कहासुनी के बाद तमंचा निकालकर फायर करते देखा जा सकता है।

यूपी के बदायूं में मेड़ के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान पर फायर करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी मामूली कहासुनी के बाद तमंचा निकालकर फायर करते देखा जा सकता है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। गुरुवार को वीडियो सामने आया। वीडियो विचलित कर सकता है, इसलिए वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते।

शाहजहांपुर जिले के परौर थाना क्षेत्र गहोडी गांव में बुधवार को बदायूं के उसावां वार्ड चार निवासी अरवेश यादव पुत्र शिप्टर सिंह की गोली मारकर मौत हो गई। वार्ड सात के कल्लू सिंह पुत्र नेत्रपाल ने मेड काटने के विवाद के बाद अरवेश से कहासुनी की। इसके बाद कल्लू अपने भाई और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बाइक से खेत पर पहुंचा और तमंचे से फायर कर दिया। गोली सीधे अरवेश को लगी और वह मौके पर ही मौत के मुंह में समा गया। गुरुवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कल्लू पहले कह रहा है गाली क्यों दे रहे हो और अरवेश जवाब दे रहा है, हम गाली क्यों देंगे।