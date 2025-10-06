11 साल पहले लिया लोन, बैंक ने भेजा कुर्की का नोटिस, घबराए किसान ने कर ली आत्महत्या

बुंदेलखंड के बांदा में कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। उसने करीब 11 साल पहले 57 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 1.44 लाख रुपये हो गया था। परिजनों का आरोप है कि बैंक की ओर से दो अगस्त को नोटिस जारी किया गया था।

बुंदेलखंड के बांदा में कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। उसने करीब 11 साल पहले 57 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 1.44 लाख रुपये हो गया था। परिजनों का आरोप है कि बैंक की ओर से दो अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। इसमें कुर्की का भी जिक्र था। इसके अलावा 10 अक्टूबर को लोक अदालत में कर्ज भरपाई पर सुनवाई भी होनी थी। इसी से आहत होकर उन्होंने जान दे दी।

तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमली कौर गांव के मजरा भगदरा डेरा निवासी 57 वर्षीय रामकिशोर पुत्र द्वारिका निषाद रविवार रात घर से गुटखा लेने जाने की बात कहकर निकले थे। मां शिवकली ने बताया कि देर रात तक जब बेटा घर नहीं लौटा तो खोजबीन की गई। सोमवार सुबह शव घर से थोड़ी दूर सड़क किनारे लगे पेड़ से अंगौछे के सहारे शव लटकता मिला। मां शिवकली ने बताया कि 23 जुलाई 2014 को बेटे ने आर्यावर्त बैंक की बेंदा शाखा से कर्ज लिया था। भरपाई न कर पाने पर यह डेढ़ लाख के पास पहुंच गया था। इसी संबंध में बैंक की ओर से नोटिस जारी हुआ था। इस वजह से बेटा रामकिशोर परेशान था। रामकिशोर की एक बेटी कविता और एक बेटा अनिल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

कर्ज चुकाने को गांव वालों से मांगे थे रुपये मां शिवकली ने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए बेटा बहुत परेशान था। उसने गांव वालों से उधार रुपये भी मांगे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसे डर था कि कुर्की हो गई तो बच्चे सड़क पर आ जाएंगे।