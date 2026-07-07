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तहसील की सीढ़ियां चढ़ते अचानक गिरा किसान, मिनटों में थम गईं सासें; अफसर-कर्मचारी अवाक

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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किसान सुखई की उम्र 65 साल थी। वह गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया के सिलसिले में अपने बेटे रविंदर के साथ तहसील गए थे। रविंदर बाइक खड़ी करने लगे, जबकि सुखई अकेले ही ऊपरी मंजिल पर स्थित चकबंदी कार्यालय की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगे। इसी दौरान अचानक वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। 

तहसील की सीढ़ियां चढ़ते अचानक गिरा किसान, मिनटों में थम गईं सासें; अफसर-कर्मचारी अवाक

Farmers News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंगलवार को एक किसान तहसील की सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते अचानक गिरा और चंद मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। किसान को आनन-फानन में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान की यूं हुई मौत से तहसील के अफसर-कर्मचारी सब अवाक रह गए। किसान का हाल जानने के लिए कई अधिकारी-कर्मचारी अस्पताल भी पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

गोरखपुर के सहजनवां की तिवरान ग्राम पंचायत के चुड़िहरा के रहने वाले किसान सुखई की उम्र 65 साल थी। मंगलवार को वह गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया के सिलसिले में अपने बेटे रविंदर के साथ तहसील गए थे। रविंदर बाइक खड़ी करने लगे, जबकि सुखई अकेले ही ऊपरी मंजिल पर स्थित चकबंदी कार्यालय की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं।

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हादसे की जानकारी मिलते ही तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई। तहसील कर्मियों ने तत्काल उन्हें सीएचसी सहजनवा पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिवार में मचा कोहराम

मृतक सुखई चार पुत्रों के पिता थे। उनके दो बेटे धर्मेंद्र और जोगिंदर अहमदाबाद में काम करते हैं, जबकि रविंदर और हरिकेश इन दिनों घर आए हुए हैं। किसान की अचानक मौत से पत्नी सुखना देवी सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। एसडीएम केशरी नंदन तिवारी ने बताया कि किसान की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही उन्हें तत्काल उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का स्पष्ट कारण सामने आएगा।

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किसान की मौत की चर्चा

किसान सुखई के यूं तहसील में अचानक सीढ़ियों से गिरने और चंद मिनटों में हुई मौत की इलाके में काफी चर्चा है। लोग इस दुखद घटना पर अफसोस जता रहे हैं। उधर, तहसील में भी अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच किसान की मौत पर चर्चा होती रही। हर कोई इस घटना से दुखी है। गांव में सुखई के घर ही नहीं आसपास के घरों में मातम पसरा हुआ है। हर कोई किसान सुखई के आकस्मिक निधन से दुखी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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